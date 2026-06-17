Борошно у саду / © Credits

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Ми звикли бачити борошно на кухонній полиці поруч із цукром та крупами. Але виявляється, цей простий продукт може стати справжньою знахідкою для садівників, про це розповіло видання Martha Stewart Борошно здатне відлякувати шкідників, покращувати якість компосту, підтримувати здоров’я ґрунту, навіть допомагати під час догляду за рослинами. І найприємніше, що це доступний, натуральний та бюджетний засіб, який вже, найімовірніше, є у вашому домі.

Сучасне садівництво дедалі частіше повертається до природних рішень. Багато власників присадибних ділянок шукають способи скоротити використання агресивної хімії та обирають екологічні альтернативи. Однією з них несподівано стало звичайне борошно.

Експерти з садівництва зазначають, що за правильного використання цей продукт може виконувати одразу кілька функцій, від боротьби зі шкідниками до покращення стану ґрунту. Головне — знати міру та розуміти, де саме борошно буде корисним.

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Натуральний захист від шкідників

Попелиця, капустяні черв’яки та різноманітні жуки можуть серйозно пошкодити рослини. Виявляється, борошно допомагає стримувати їхню активність без застосування інсектицидів.

Варто злегка припудрювати листя рослин у ранкові години, коли на ньому ще залишається роса. Завдяки волозі борошно добре прилипає до поверхні листків і шкідників. Коли воно потрапляє на комах, то може забивати їхні ротові органи, через що їм стає складніше живитися.

Втім, надмірне використання може мати зворотний ефект. Занадто товстий шар здатен привабити мурах або сприяти появі цвілі під час вологої погоди.

До речі, борошно може стати помічником і у боротьбі з мурахами. Якщо посипати ним стежки, якими вони пересуваються, комахам буде складніше орієнтуватися за запаховими слідами, знаходити їжу та повертатися до гнізда.

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Допомога у боротьбі з бур’янами

Борошно може стати частиною домашнього засобу проти небажаної рослинності. Для цього невелику кількість борошна змішують із сіллю та висипають у тріщини між плиткою, бруківкою чи бетонними доріжками. Дрібні частинки борошна допомагають солі краще утримуватися на поверхні та ефективніше проникати до коренів бур’янів.

Проте тут важливо бути особливо обережними. Якщо суміш потрапить на сусідні декоративні чи городні культури, вона може зашкодити і їм. Тому використовувати такий метод варто лише локально.

Інгредієнт для компосту

Якщо у вас є компостна купа, борошно може стати її корисним доповненням. Більшість видів борошна чудово компостуються. Пшеничне, мигдальне, гречане чи кокосове — усі вони мають рослинне походження та добре розкладаються.

Борошно належить до так званих «коричневих» відходів, багатих на вуглець, який є важливим компонентом здорового компосту. Єдине правило — не висипати великі обсяги одразу. Надлишок продукту може привабити гризунів. Набагато ефективніше додавати борошно невеликими порціями та ретельно перемішувати його з іншими компонентами компостної маси.

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Підживлення для здорового росту рослин

Борошно містить азот — один із ключових елементів для розвитку рослин. Саме азот відповідає за активний ріст зеленої маси та підтримує розвиток корисних мікроорганізмів у ґрунті. Якщо ґрунт на ділянці відчуває дефіцит цього елемента, борошно може стати доступною органічною добавкою. Для цього достатньо злегка посипати ним потрібну ділянку, змішати із землею та добре полити водою.

Втім, надлишок борошна може спрацювати не на користь саду. Для багатьох шкідників воно є джерелом їжі, тому занадто щедре підживлення здатне привабити небажаних гостей.

Незвичний лайфхак

Одна з найоригінальніших функцій борошна пов’язана зовсім не з ґрунтом або рослинами. Під час внесення органічних спреїв, добрив або інших засобів догляду важливо знати, в який бік дме вітер. Це дуже актуально для делікатних культур, які можуть постраждати від випадкового потрапляння препаратів.

У такій ситуації достатньо підкинути у повітря дрібку борошна та поспостерігати, куди її понесе. Це допоможе швидко зорієнтуватися перед обробленням ділянки.

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Однак цей спосіб працює лише за спокійної погоди. Під час сильного вітру борошно може розлетітися по всьому подвір’ю і навіть опинитися на вашому одязі.

Іноді найефективніші садові рішення знаходяться буквально під рукою. Борошно — яскравий приклад того, як звичайний кухонний продукт може перетворитися на багатофункціонального помічника у саду.

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