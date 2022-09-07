Брудний пилосос, губка для посуду та йоржик для унітаза: як чистити засоби для прибирання

Дуже часто найбруднішим приладом у будинку є пилосос, найбільше бактерій міститься в губці для миття посуду, найсильніший неприємний запах виходить з раковини, а йоржик для унітаза страшно брати до рук.

Як чистити засоби для чищення і чому це необхідно — розповіли The Guardian професійна організаторка й авторка книжки «Чистий дім» Кет Спрінгер, професійний прибиральник Рене Довер, тестувальник товарів для дому Кріс Барнс та професор університету Ейвондейла Бретт Мітчелл.

Як почистити кухонні ганчірки або губки для миття посуду

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З кухонної раковини часто виходить характерний неприємний різкий запах. Дуже часто його джерелом є ганчірка або губка для миття посуду, просочена сумішшю молока, жиру й кавових зерен. Ганчірки і губки можуть бути заражені патогенами, як-от бактерії та віруси, і всі ці бактерії потрапляють до нас на руки, коли ми миємо посуд або витираємо стіл. Брудна кухонна губка може поширити безліч бактерій на кухонних поверхнях, і, зрештою ці мікроби, ймовірно, опиняться у вашій їжі.

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Можна, звісно, просто викинути губку і купити нову, але це неекологічно та неекономно. Набагато більш раціональним буде тримати губки в чистоті весь час їхнього використання.

Рекомендується чистити губки й серветки після кожного використання, ретельно промиваючи їх у гарячій воді та залишивши їх до повного висихання. В ідеалі сушити їх треба на сонці для додаткової дезінфекції.

Ви також можете намочити губку та продезінфікувати її в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Можна покласти губки й ганчірки до мішка для прання і випрати у пральній машині. Там можна прати й гумові кухонні рукавички.

Як почистити пилосос

Очищення пилососа відповідно до інструкцій виробника корисне не лише з метою гігієни — воно допоможе приладові прослужити довше та з більшою ефективністю.

Щоб почистити пилосос, уважно прочитайте інструкцію.

Після кожного використання краще знімати роликову щітку, якщо це можливо, і обрізати будь-яке волосся або нитки, які заплуталися навколо неї. Будьте обережні, щоб не пошкодити саму щітку, і перевірте голівку для чищення та трубку щодо засмічення.

Також необхідно час від часу протирати зовнішній і нижній бік голівки для чищення м'якою тканиною, видаляти пил і промивати будь-які фільтри, які можна мити, та пилозбірник. Щоб не пропустити заміну одноразових фільмів, записуйте, коли ви це зробили.

Для пилососів з мішком рекомендується заміна мішка, коли він заповнений приблизно на дві третини — якщо мішок заповнений більше, це може вплинути на продуктивність пилососа.

Коли ганчірки та губки для збирання краще викидати

Винятком із правила "мити-не-викидати" є випадки, коли рушник чи ганчірка використовувалися, аби витерти щось на кшталт м'ясного соку, крові чи екскрементів свійських тварин. В такому разі ганчірки справді краще викидати.

Як почистити посудомийну машину

Щоб підтримувати посудомийну машину в гарному робочому стані, рекомендується чистити її щотижня згідно з інструкцією. Але якщо у вас її немає для вашої марки і моделі, у неї є для вас кілька загальних порад.

Поставте глечик, наповнений склянкою оцту, на верхню полицю посудомийної машини — це допоможе видалити жир і вапняний наліт у машині та трубах. Щоб освіжити запах у посудомийній машині, насипте на дно склянку соди. Увімкніть посудомийну машину в економічний режим, використовуючи найвищу температуру, і запустіть цикл. Після завершення циклу використовуйте тканину, щоб витерти весь внутрішній бруд.

Для глибшого очищення використовуйте стару зубну щітку й паперові рушники, щоб видалити бруд з основи дверцят посудомийної машини та інших важкодоступних місць.

Як чистити щітки, віники і швабри

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Йоржик для унітаза потребує регулярного ретельного оброблення. Якщо не чистити його, він утримуватиме бактерії, почне пахнути і ви не хотітимете чистити ним туалет. Якщо ви доведете йоржик для унітаза до такого стану, його доведеться викинути.

Але цієї проблеми можна уникнути, якщо щоразу після використання обливати йоржик оцтом або антибактеріальним засобом для чищення і давати йому висохнути на повітрі, зафіксувавши його між основою і кришкою туалету.

Як і йоржик для унітазу, вологі й сухі щітки, такі як швабри, мочалки і віники, треба чистити після кожного використання.

Щоб почистити швабру, візьміть трохи мийного засобу. Якщо вона використовувалася для очищення забруднених поверхонь, обробіть її дезінфікувальним засобом. Потім залиште на сонці для повного висихання перед повторним використанням.

Сухі щітки, як і віники, можна пилососити. Це легко видалить будь-яке сміття, особливо волосся.

Як почистити очищувач повітря та кондиціонер

Дуже важливо утримувати прилади контролю якості повітря в чистоті, особливо це важливо для астматиків або алергіків.

В очисниках повітря та кондиціонерах вся річ у фільтрі. Регулярна заміна фільтрів або їхнє чищення необхідні для підтримки роботи цих приладів і контролю якості повітря у вашому будинку.

Це ще важливіше у вологих умовах через можливе утворення цвілі. Спори плісняви можуть легко поширюватися в будинку і в повітрі через кондиціонер. Для людей, які страждають на астму, або людей, чутливих до цвілі, наслідки для здоров'я можуть бути дуже серйозними.

Щоб очистити обладнання для контролю якості повітря, краще прочитати і дотримуватися інструкцій виробника для конкретного виробу, тому що вони сильно різняться.

Також варто регулярно звертатися до професіоналів для заміни та очищення фільмів у кондиціонерах.

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