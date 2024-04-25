Буде дуже красиво: 5 незвичайних способів пофарбувати яйця до Великодня

Вже зовсім скоро ми будемо переривати Інтернет у пошуках найцікавіших та найоригінальніших способів пофарбувати яйця до великоднього столу.

Про те, як пофарбувати яйця, щоб здивувати всіх, перед Великоднем замислюється кожна господиня. У хід йде все: лушпиння цибулі, чай аркаді, органічні барвники і багато іншого.

Ми зібрали для вас п'ять рецептів. Перші чотири від вірменського фуд-блогера lusine_foodblogger та ще один від блогера з Хорватії sos_kuhinja_kitchen.

Варіант перший – сині яйця

Вам знадобляться фіолетова капуста, нарізана тонкими смужками, сіль, оцет, вода. Кип'ятіть яйця 15-20 хвилин, а потім наполягайте 8-10 годин.

Варіант другий – рожеві яйця

Наріжте буряки тонкими скибочками, додайте сіль, оцет, воду. Кип'ятіть 15-20 хвилин, настоюйте 8:00.

Варіант третій – бордові яйця

Опустіть яйця в солодке червоне вино і кип'ятіть 15 хвилин, настоюйте потім ще 8 годин.

Варіант четвертий – жовті яйця

Розчиніть у воді пару ложок куркуми та кип'ятіть 15 хвилин, настоюйте після 8-10 годин.

Варіант п'ятий – яйця з візерунками

Вам знадобляться харчові барвники, гумки, сітки для картоплі, вода та оцет.

Спочатку обгорніть вже варене яйце сіткою для картоплі і щільно закріпіть її на яйці гумкою, потім занурте його в барвник (тримайте стільки, скільки рекомендує інструкція на упакованні).

Також ви можете намотати гумку просто на яйце, як показує блогер, а потім так само занурити його в барвник на вказаний в інструкції час.

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