Буде дуже гарно: як виростити галявину підсніжників

Підсніжники – рослини без шкідників. Кролики й олені їх не їдять, та й більшість бурундуків і мишей їх теж не чіпають. Тож якщо ви хочете, щоб весна у вашому саду зустрічала вас зеленою галявиною з білими краплями квітів, посадіть якомога більше цибулин підсніжників.

Підсніжники дуже популярні в багатьох країнах, але зростають найкраще там, де бувають довготривалі холодні зими. Дуже люблять підсніжники британські садівники. Вони висаджують цілі галявини цих квітів, які мають вигляд диких, коли їх висаджує власник саду.

Фахівці з Gardening Know How дали рекомендації щодо догляду за підсніжниками.

Як розмножуються підсніжники

Підсніжники нечасто розмножуються насінням у саду, але вони добре розмножуються відростками. Відростки – це нові цибулини, які приростають до материнської. Через кілька років цибулин в одному місці може стати чимало. Якщо ви почекаєте, поки квіти зів'януть, а листя залишиться зеленим і сильним, ви можете легко збільшити кількість висаджувань. Просто викопайте грудку, відокремте цибулини та негайно пересадіть їх на нові місця, які ви вже підготували. Якщо опадів не вистачає, поливайте цибулини доти, доки їхнє листя не пожовкне, а підсніжники не перейдуть у сплячку.

Де посадити підсніжники

Незважаючи на те, що ці квіти сплять під землею у літні місяці, вони люблять перебувати в тіні.

Ви повинні вибрати ділянку з вологим, але добре дренованим ґрунтом десь під деревом або чагарником. Підійде тінистий бік вашого будинку. Підсніжники цвітуть на початку року, тому їх треба садити там, де вони добре помітні.

Висаджуйте підсніжники групами від 10 до 25 штук і більше. До кінця весни їхні цибулини перебувають у стані спокою і залишаються під землею до наступного року. Влітку треба бути обережним, бо можна помилково подумати, начебто гола земля означає, що там нічого не посаджено, і випадково викопати свої квіти під час садіння однолітників, водночас пошкодивши цибулини і порушивши їх спокій.

Щоб уникнути цього, ви можете спробувати посадити папороть або госту поруч із підсніжниками пізньої весни. Літні молоді пагони цих рослин приховають голі місця над сплячими цибулинами пролісків.

Коли садити підсніжники

Найкращий час для садіння підсніжників — рання осінь. Зазвичай вони продаються як невисушені цибулини, які погано зберігаються. Потім спробуйте посадити їх якнайшвидше після купівлі.

Як садити цибулини підсніжників

Розпушіть ґрунт і додайте компост або сухий гній, гранульовані добрива. Змішайте все це із землею. Посадіть квіти тонким носиком догори і пласкою основою цибулини в ґрунт. Встановіть цибулини на відстані 13 см одну від одної на глибині 5 см.

Пам'ятайте, що ви можете використовувати підсніжники як зрізані квіти. Оскільки вони не надто високі, використовуйте маленьку вазу.

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