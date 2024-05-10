Буде квітковий водограй: блогерка поділилася секретами вирощування петуній

Петунії надзвичайно красиві та барвисті квіти, вони – прекрасний вибір для будь-якого садового ландшафту. А от чи складно за ними доглядати і вирощувати, пропонуємо послухати думку блогерки-садівниці.

Петунія – та квітка, що має чудовий вигляд, як у клумбі, так і у контейнері, або горщику, це робить її популярною серед садівників. Її можна вирощувати на грядках, прикрашати нею балкон або терасу. Ці квіти мають надзвичайно приємний аромат, а цікавим фактом є те, це яскравіше він відчувається саме ввечері, на заході сонця.

Залежно від сорту петунії можуть бути однорічними чи багаторічними. Тому, якщо збираєтесь придбати їх собі, варто звернути на це увагу. Це сонцелюбиві квіти, тому обираючи їх, ви маєте бути певні, що вони отримають достатню сонячних променів, хоча за правильного догляду, вони також можуть рости і у відносній тіні.

Як доглядати за петунією роповідає блогерка olesya_sad__ і ділиться своїми секретами їхнього вирощування і стимулювання постійного цвітіння.

Ось, що треба, аби петунії гарно і пишно цвіли:

Об‘єм ґрунту: 16-20 літрів для ампельних. Для тайдалів і опер потрібно взагалі від 40 л на одну рослину. Точно не 1-3 літри на рослинку. Для калібрашок - 2-3 штучки на 45 л;

Склад ґрунту: використовуйте спеціальний торф для петуній, плюс можна мілку кору як розрихлювач, можна ґрунт для гортензії чи лохини десь 1/5;

Кислотність ґрунту: в межах 5,5-6,5. Раз на 3-4 тижні проливайте петунії водою з електролітом 20 мл на 10 л води;

Підживлення: раз в тиждень підживлюйте з поливом будь-яким комплексним добривом для квітучих. Буває в сухому вигляді або в рідкому;

По листу раз на тижня 2-3 підгодовуйте після обрізування комп. добривом;

Поливання: не пересушуйте і не переливайте рослинки. Поливайте як вже трохи підсохне верхній шар ґрунту;

Обробка: оброблюйте фунгіцидами від хвороб і від шкідників раз в тижня три;

Освітлення: петуніям потрібно сонце. Ті, що в напівтіні, трохи витягуються;

Профілактика хвороб: обривайте зі стебел пожовтівші листочки і підкладайте великі шматки кори між стеблами і землею. На землю засипте дрібну кору;

Обрізування: раз на 2-3 дні пройдіться і обірвіть відцвілі квіти і раз на тижня два прищепіть верхівки пагонів для кращого кущення.

Ці квіти створені для того, аби прикрасити ваш дім, огорнути його своїм яскравим цвітом і кожного дня дарувати приємний аромат і вигляд, що чарує.

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