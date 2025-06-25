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ТСН у соціальних мережах

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Буде лежати на 3-4 тижні довше: як правильно зберігати зелень

Свіжа зелень — це не лише прикраса страв, а й джерело вітамінів і аромату. Проте кожен із нас хоча б раз стикався із ситуацією, коли кріп або петрушка зів’яли вже на третій день у холодильнику.

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Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Буде лежати на 3-4 тижні довше: як правильно зберігати зелень

Буде лежати на 3-4 тижні довше: як правильно зберігати зелень / © Credits

Добрі новини — завдяки простим лайфгакам зберегти зелень свіжою можна до 3–4 тижнів. Фудблогер Олександр Огороднік поділився своїм перевіреним методом, який справді працює.

Петрушка, кріп, кінза, базилік, м’ята, зелена цибуля — ці трави дуже ніжні, а їхні листочки швидко втрачають вологу чи, навпаки, пліснявіють у надто вологому середовищі. Основні причини псування:

  • надлишкова чи недостатня вологість;

  • неправильна циркуляція повітря;

  • контакт із зіпсованими частинками;

  • відсутність дезінфекції після купівлі.

Щоб уникнути цього, зелень варто правильно обробити перед зберіганням і створити ідеальні умови.

Як зберігати зелень до 3–4 тижнів

Олександр Огороднік пропонує універсальний та перевірений метод, який підходить для більшості видів зелені — петрушки, кропу, кінзи, базиліку, м’яти, руколи:

  • Промийте ретельно, але делікатно. Зелень краще замочити на 5–10 хв у холодній воді. Додайте дрібку солі чи кілька крапель оцту — це допоможе вивести дрібних комах і знищити бактерії. Потім промийте під проточною водою.

  • Видаліть зайву вологу. Струсіть зелень або промокніть її паперовим рушником або серветкою. Важливо не пересушити — листочки мають бути злегка вологими, але не мокрими.

  • Загорніть у суху серветку. Обгорніть пучок зеленої пряності паперовою серветкою чи тканиною, яку злегка збризніть водою з пульверизатора. Це дозволить зберегти вологу без надлишку, який призводить до гниття.

  • Помістіть у контейнер або пакет. Складіть загорнуту зелень у пластиковий чи скляний контейнер. Якщо використовуєте пакет, не закривайте його герметично — зелень потребує циркуляції повітря.

  • Зберігайте у нижній частині холодильника. Ідеальне місце — відділене від овочів. Температура має бути стабільною: від +2 до +5°C.

  • Раз на тиждень — ревізія. Щотижня відкривайте контейнер, переглядайте зелень. Видаляйте зіпсовані листки, щоб не псувалися інші.

Трохи турботи — і зелень і зелень буде тішити вас свіжістю. Варто спробувати хоча б раз — і ви більше ніколи не викидатимете пучки петрушки через 2 дні після купівлі.

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