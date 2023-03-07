Буде лише гірше: як і чим не можна чистити килими з натуральних та синтетичних матеріалів

Якщо вам знайома ситуація, коли у спробі позбутися плями на килимі ви робите її ще помітнішою, варто дослухатися до порад фахівців.

Томатний соус, червоне вино, олія, лак для нігтів або кава — поширені плями, які можуть завдати шкоди нашим килимам. Іноді ми так намагаємося їх відчистити, що буквально затираємо наші килими до дірок.

Як позбутися плям і водночас не зіпсувати килим, Еxpress.co.uk розповідають експерти. Маючи це на увазі, компанія Alternative Flooring поділилася своїми порадами з догляду за килимами та покриттями для підлоги.

Як чистити покриття з натуральних волокон

Вовняні покриття для підлоги необхідно чистити пилосмоком один або два рази на тиждень, особливо в місцях з найбільшою прохідністю.

Тим, хто має килими або килимові доріжки з натуральних волокон, експерти рекомендують використовувати пилосмок із гладкою насадкою — без щітки. Насадка зі щіткою може бути надто агресивною для килимів із натуральних матеріалів.

Для плям та розводів на натуральних волокнах експерти радять використовувати лише метод сухого чищення.

Оскільки натуральні покриття для підлоги вбирають вологу природним чином, це означає, що вода і навіть пара можуть залишити на них плями.

Ще одна важлива порада — намагайтеся відчистити пляму якнайшвидше. Це дуже важливо, коли ми маємо справу з натуральними волокнами. Чим старіша пляма, тим менше шансів її позбутися.



Під час чищення плям і розводів на вовняних килимах краще уникати використання мийних засобів, як-от рідини для миття посуду, мила та інші засобів для чищення. Ці мийні засоби очистять поверхню, але можуть також повторно забруднити килим і призвести до втрати кольору. Завжди використовуйте засоби для вовни.

Як чистити синтетичні килими

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Килими із синтетичних матеріалів необхідно ретельно чистити пилосмоком, здійснюючи близько трох-чотирьох проходжень у кожній секції двічі-тричі на тиждень. Використовуйте пилосмок із вертикальною щіткою для килимів з обрізаним ворсом. Для килимів та килимків із петлевим ворсом використовуйте насадку без щітки.

Експерти поділилися основними правилами чищення синтетичних килимів.

Дійте швидко і починайте боротися з плямою якнайшвидше.

Попередньо протестуйте засіб для чищення, яким збираєтеся обробити пляму, на непомітній ділянці килима перед початком роботи.

Наносьте засіб для чищення ганчіркою — ніколи не робіть цього просто на килим.

Використовуйте лише невелику кількість засобу для чищення за один раз і повторіть процес, якщо необхідно.

Завжди починайте очищення від краю плями до її середини, не забувайте промокати, але ніколи не тріть пляму.

Ретельно змийте засоби для виведення плям на водній основі чистою водою.

Якщо вам не вдається видалити проблемну пляму, зверніться до професіонала.

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