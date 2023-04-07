Буде пишне цвітіння: британські садівники розповіли, як правильно обрізати лаванду

Лаванда дуже популярна завдяки своїм ароматним квітам і сріблясто-зеленому листю. Проте на думку експертів, щоб вона мала гарний вигляд, садівникам необхідно її регулярно обрізати.

Рослини лаванди з часом можуть стати "довгоногими", тому важливо щорічно обрізати їх, щоб вони залишалися густими й повними квітів. Необрізана рослина може швидко стати кудлатою та довгою, схильною розповзатися і розкриватися, оголюючи непривабливі кострубаті гілки, на яких мало квітів.

Тому якщо ви не плануєте міняти ваші кущі лаванди, що розрослися, на нові, вам необхідно проводити регулярне їх обрізання.

Рекомендується обрізати навіть нещодавно посаджені кущі лаванди, щоб стимулювати сильне кущове зростання. Існує безліч різних порад щодо обрізання лаванди, і це може збивати з пантелику початківців-садівників. На щастя, фахівці із садівництва розповіли Еxpress.co.uk, коли і як обрізати лаванду для отримання найкращих результатів.

Коли найкраще обрізати лаванду

За словами експертів з лаванди, обрізання необхідно проводити щороку, а найкращий час — кінець серпня чи початок вересня, щойно рослина зацвіте. Це гарантує, що в неї буде достатньо часу, щоб загоїтися до настання морозів і зими.

Однак у будь-який час після того, як квітконос повністю розпустився, його можна зрізати біля основи, де він з'єднується з тілом рослини. Це сприятиме енергійному, здоровому зростанню та підтримуватиме рослини в хорошій формі.

Особливості весняного обрізання лаванди

Додаткове обрізання ранньою весною може бути корисним, якщо рослина сильно розрослася минулого літа. Іспанську лаванду можна обрізати до половини її розміру, якщо хочете змінити форму рослини. Сорти англійської та французької лаванди можна обрізати ще сильніше, до третини їхнього квітучого розміру. Однак весняне обрізування може затримати цвітіння рослини.

Лаванда погано відростає від старої деревини, тому ніколи не обрізайте старі, коричневі, безлисті стебла, інакше рослина загине. Старі запущені рослини найкраще замінити.

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Що обрізати

Тепер, коли садівники знають, що потрібно обрізати рослини лаванди, і знають коли, настав час розпочати обрізання, знання про те, що обрізати, були б корисними.

Садівники повинні звертати увагу на квіти, що відцвіли, квіткові головки, які зів'яли і втратили колір, а також мертві або підгнилі гілки, які потрібно обрізати.

Під час першого обрізання видаліть будь-які тонкі гілки або такі, що перетинаються, оскільки це може допомогти кущеві набути акуратної форми.

Зазвичай що сильніше обрізана рослина, то агресивніше вона зростатиме, і навпаки. Важливо пам'ятати про це під час обрізання рослин, оскільки це вплине на те, як вони зростатимуть у майбутньому.

Як обрізати лаванду

Використовуйте секатор для обрізання. Видаліть квіткові стебла і близько 2,5 см річного приросту, який має вигляд стебла із сірим листям.

Якщо ви вирощуєте французьку лаванду, обріжте її приблизно до 23 см після першого цвітіння, а потім підрізайте протягом усього сезону.

Нещадне обрізання дасть свої плоди. Фактично обрізання пагонів на третину або приблизно до 22 см ідеально підходить для стимуляції пишного цвітіння.

Знавці лаванди зазначають, що навіть молоді кущі потребують обрізання, тому що воно уповільнює зростання деревини в центрі рослини.

Під час обрізання лаванди експерти рекомендують робити зріз трохи вище за групу нових пагонів. Якщо ви опуститеся трохи нижче, лаванда може загинути.

Садівники також повинні стежити, щоб під час обрізання великі гілки не обрізалися, оскільки це розкриє кущ, залишивши гілки видимими. Робіть зріз під кутом до куща, зберігаючи пухнастий вид лаванди, стимулюючи зростання квітів і зберігаючи кущ лаванди з рясним листям.

Після обрізання садівники можуть використовувати живці для вирощування власної лаванди. Це чудовий спосіб замінити живоплот із лаванди або рослини, які мають поганий вигляд або потребують видалення.

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