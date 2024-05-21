Буде пишне цвітіння: чим удобрити лаванду

Лаванда — багаторічна трава, яка не вимагає особливо ретельного догляду, але тішить нас гарним цвітінням та яскравим ароматом. Проте є кілька обов'язкових процедур, якими не варто нехтувати.

Лаванда вимагає регулярного обрізання та незначного підживлення. Ця рослина харчується повільно і виживе на бідному на поживні речовини ґрунті, використання ж невеликої кількості добрив допоможе їй цвісти.

Тим не менш, садівникам важливо знати, що занадто рясне удобрювання лаванди може призвести до того, що у неї виросте зайве листя і вона ніколи не зацвіте, або це може повністю вбити її.

Express.co.uk розповідає, як найкраще удобрити лаванду, щоб стимулювати цвітіння, але не перегодувати водночас.

Найкращий (і єдиний) час для удобрювання лаванди – весна, на початку вегетаційного періоду. Для підживлення рослини найкраще використовувати кухонні відходи.

Кавова гуща

Кавова гуща / Фото: Getty Images

Використана кавова гуща є чудовим джерелом азоту, який необхідний для росту рослин. Просто додайте трохи кавової гущі навколо основи рослин лаванди і змішайте її із ґрунтом.

Бананова шкірка

Бананова шкірка / Фото: Credits

Бананова шкірка багата калієм, який сприяє більшому цвітінню рослини та зміцненню коріння. Наріжте бананову шкірку і закопайте її у ґрунт навколо основи рослини лаванди.

Овочеві відходи

Овочеві відходи, такі як бадилля моркви та листя салату, можна використовувати для приготування домашнього компосту, який забезпечить ваші рослини лаванди додатковими поживними речовинами.

Просто покладіть обрізки з сухим листям і скошеною травою в контейнер для компосту і зачекайте, поки вони розкладуться в багатий компост.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа / Фото: Credits

Подрібнена яєчна шкаралупа є добрим джерелом кальцію, який може допомогти запобігти гниттю кінчиків квіток у рослин. Посипте подрібненою яєчною шкаралупою основу рослин лаванди.

Кухонні відходи не повинні бути єдиним джерелом поживних речовин для рослин лаванди, їх слід використовувати в помірних кількостях, щоб уникнути надмірного удобрювання.

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