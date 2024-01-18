Буде служити довго та ефективно: як почистити пилосос

Пилососи — необхідні гаджети в кожному будинку, але про них часто забувають, коли справа доходить до їх чищення та догляду.

Пилосос — незамінна річ, коли йдеться про чистоту. Але іноді ми забуваємо, що і сам пилосос теж потребує очищення. Адже від того, наскільки ретельно ми доглядаємо пилосос залежить його ефективність і термін служби.

Про те, як утримувати пилосос у чистоті, експерт розповів Еxpress.co.uk.

Регулярно випорожнюйте фільтр

Головна причина проблем з пилососами – це засмічений чи повний фільтр. Якщо у вас пилосос без мішка, важливо стежити за чистотою фільтра. Обов'язково очищайте фільтр від сміття якнайчастіше. Залежно від типу фільтра, який використовується у пилососі, мийте його кожні чотири тижні або спорожнюйте, коли він заповнений на дві третини.

Для пилососа з мішком мішок діє як фільтр, тому замість того щоб його чистити, вам просто потрібно його спорожнити.

Використовуйте дезодоратор

За словами експерта, пилососи відмінно підходять для очищення підлоги від бруду та волосся, але вони також можуть допомогти зберегти в будинку запах свіжості.

Експерт рекомендував використовувати харчову соду, щоб видалити неприємні запахи, що походять від килимів та підлог. Просто посипте підлогу харчовою содою і пилососте як завжди, все інше зробить продукт.

Видаліть сміття з вакуумних щіток

Якщо ви колись спорожняли пилосос і помічали, що він, як і раніше, не збирає сміття належним чином, можливо, справа в пилососних щітках.

Щітки вашого пилососа також важливо спорожняти і чистити, як і фільтр, але це може бути непросто, оскільки до щіток зазвичай важко дістатися. Більшість вакуумних щіток знімаються, тому спочатку зніміть щітку, щоб полегшити її очищення. Ножицями або канцелярським ножем обережно видаліть волосся або нитки, обгорнуті навколо щітки. Як тільки вона звільниться, помістіть щітку назад на місце, і це дозволить їй правильно обертатися та правильно збирати волосся.

Очистіть окремі деталі пилососу

Просто зніміть усі знімні частини та розкладіть їх, а потім очистіть вологою мильною тканиною, а потім повністю висушіть. Якщо у вас є пилосос з насадкою-палицею, його можна очистити, струсивши його над сміттєвим контейнером і злегка постукаючи з боків, щоб звільнити сміття, що застрягло.

Пам'ятайте, своєчасне обслуговування пилососа допоможе йому прослужити довше, а ви заощадите гроші на покупку нового.

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