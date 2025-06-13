Буде тішити мереживними квітами: що посадити в тіні або на північному боці будинку чи паркану

Гортензія черешкова / © Credits

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Що посадити в темному саду — це питання хвилює багатьох садівників. Садівник та садовий дизайнер Лі Бесталл (thenortherndesigner) в TikTok назвав рослину, яка точно буде цвісти в тіні.

«Якщо у вашому саду є темне, тінисте місце, особливо стіна, що виходить на північ, і ви не зовсім впевнені, що з ним робити, дозвольте мені представити вам абсолютну класику: гортензію черешкову”, — написав він.

На думку Лі, ця гортензія, яка сама чіпляється, є чудовим способом додати яскравості та текстури навіть у найнезручніші куточки. Гортензії не потрібні ні решітки, ні дроти, вона із задоволенням чіплятиметься за цеглу чи камінь, повільно вкриваючи стіну насиченим зеленим листям, а на початку літа — масою яскраво-білих мереживних квітів.

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Також садівник зазначив, що цей різновид гортензії невибагливий у догляді, він цвіте в умовах, де багатьом рослинам було б важко.

Черешкова гортензія має гарний вигляд і також чудово підходить для дикої природи. Бджоли обожнюють плоскі квіткові головки, а густе листя може стати чудовим укриттям для птахів.

Отже, якщо ваша тіньова стіна має трохи голий вигляд, просто посадіть під неї черешкову гортензію.