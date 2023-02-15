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Буде, як новий: як відчистити килим чи килимове покриття

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
547
Час на прочитання
2 хв
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Буде, як новий: як відчистити килим чи килимове покриття

Фото: Credits

Якщо ваш ковролін чи килим мають не той вигляд, який би вам хотілося, і ви остаточно втратили надію повернути їм первісний стан, спробуйте скористатися цими інструкціями.

Експерти поділилися з Еxpress.co.uk своїми найкращими лайфгаками із прибирання, які допоможуть вдихнути нове життя у ваше килимове покриття.

Через брудні лапи тварин і загальне зношування килими з часом втрачають товарний вигляд, особливо в передпокоях і вітальнях. Експерти з покриття для підлоги поділилися чудовими способами відновити ваш ковролін.

Почніть із чищення пилосмока

Будь-яке глибоке прибирання найкраще почати з чищення пилососа, оскільки брудний мішок або забитий фільтр можуть знизити потужність всмоктування вашого пристрою вдвічі.

Якщо ваш пилосмок без мішка, обов'язково замінюйте або мийте фільтр що три місяці, щоб продовжити термін його служби.

Що стосується вакуумних мішків, замініть їх, коли вони будуть заповнені на три чверті, щоб ваш пилосмок завжди працював якнайкраще.

© Credits
Фото: Credits

Обробіть килимове покриття содою та білим оцтом

Згодом навіть пухнасті килими можуть втратити свою пружність, але ви можете освіжити їх харчовою содою та білим оцтом.

Почніть з того, що розподіліть харчову соду поверхнею килиму і увітріть її щіткою у волокна, перш ніж залишити на ніч.

Потім пропилососьте ковролін, наповніть пульверизатор оцтом і холодною водою в рівних пропорціях та розпиліть на килим.

Якщо не допомогло, повторіть процедуру, використавши для нанесення соди жорсткішу щітку. Таким чином ви позбудетеся бактерій, бруду та неприємного запаху покриттів у вашій оселі.

Негайно видаляйте плями

Якщо ви щось вилили на килим, важливо якнайшвидше спробувати впоратися з плямою.

Якщо ви маєте справу з розчинними у воді плямами, як-от напої або бруд, промокніть пляму розчином з одного літру води і чверті чайної ложки білого оцту.

Візьміть чисту тканину, змочену в розчині, й акуратно притисніть пляму, рухаючись ззовні досередини. Ніколи не тріть пляму, оскільки це призведе до того, що бруд переміститься глибше у волокна килима, і ви ризикуєте завдати покриттю непоправної шкоди.

Для стійких плям, як-от кров, кава й вино, використовуйте або ложку аміаку, змішану з 500 мл води, або засіб для чищення на основі аміаку, щоб позбутися цих більш стійких плям.

Для виведення будь-якої плями рекомендується перед використанням протестувати засіб для чищення на невидимій ділянці килима, щоб переконатися, що він не пошкодить і не знебарвить матеріал. Завжди уникайте використання гарячої води, оскільки це може збільшити плями.

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Дата публікації
Перегляди
547
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