Матимуть розкішний вигляд до перших морозів: як створити яскраві квіткові композиції у вазонах

Композиція з осінніх квітів / © Credits

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Іноді здається, що вибір осінніх квітів обмежений лише традиційними хризантемами, братками та айстрами. Та насправді існує чимало багаторічних рослин, які чудово почуваються у прохолодну погоду і тішать око аж до настання сильних морозів. До того ж деякі однорічники продовжують цвісти навіть після легких заморозків.

Якщо ваші контейнери потребують осіннього оновлення, Gardening Know How пропонує кілька яскравих ідей для їх оформлення, завдяки яким ваші рослини матимуть чудовий вигляд протягом усієї осені, а деякі з них — аж доки зима не подує своїм крижаним подихом.

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Прикрасьте цими приголомшивими поєднаннями осінніх квітів у горщиках свій ґанок чи патіо, щоб створити ефектну композицію, яка тішитиме вас увесь сезон.

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Вибір осінніх кольорів

Осінній сад / © Credits

Обираючи осінні квіти для контейнерів, зважайте на кольори іншого декору: садових меблів, вінків на дверях, гарбузів, декоративних плодів чи сухоцвітів. Ви можете підібрати рослини так, щоб вони гармоніювали з загальною стилістикою оформлення.

До осінньої палітри належать глибокий бордовий, насичений коричневий, помаранчевий і червоний, темно-фіолетовий і синій, а також оливковий, жовтий і темно-ліловий кольори. Можна обрати теплу гаму, поєднавши розкішні відтінки червоного та помаранчевого, або ж зіграти на контрасті (наприклад, фіолетовий з жовтим), створюючи композиції, які гармоніюватимуть з рештою осіннього декору.

Наповніть вазони на патіо яскравими рослинами, які зберігають красу від осені до зими, створюючи барвистий ансамбль для прохолодної пори року.

Підготовка контейнерів

Шавлія

Якщо ви плануєте знову використовувати літні контейнери, оцініть стан наявних рослин і вирішіть, що залишити, а що замінити. Можливо, у вас є такі культури — наприклад, декоративні злаки, шавлія чи колеус, — які й надалі можуть слугувати високим акцентом (елементом-домінантою) у композиції. Якщо у них досі гарний вигляд, вони цілком можуть прикрашати контейнер протягом усієї осені. Якщо ж після трьох місяців у ньому рослина на вигляд дещо пошарпана, замініть її новою.

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Якщо ви замінюєте одну чи дві рослини, можна використати той самий ґрунт, але варто додати трохи свіжої ґрунтосуміші та збалансоване добриво, щоб «оживити» землю.

Якщо ви вирішили повністю оновити рослини, замініть землю якісною ґрунтосумішшю преміум-класу. Також можна додати перліт для покращення дренажу. Насипайте ґрунт так, щоб до краю контейнера залишалося приблизно 2,5 см вільного простору для зручного поливання. Переконайтеся, що всі вибрані вами горщики мають принаймні один дренажний отвір.

Композиції для осінніх контейнерів

Квіти в контейнері / © Credits

Підбираючи рослини для осінніх контейнерів, звертайте увагу на те, щоб вони мали однакові вимоги до освітлення і вологості. Наприклад, якщо ви створюєте композицію для затіненого місця (скажімо, для критого ґанку), обирайте культури, яким підходить розсіяне світло або повна тінь. Якщо ж вони стоятимуть на краю ґанку, де буває сонце, обирайте ті види, які добре почуваються в умовах часткового затінення або змінного освітлення.

Рослини також повинні мати схожі потреби щодо вологості ґрунту, чи то йдеться про високу вологість, помірне поливання чи посухостійкість. Поєднання культури, яка любить вологий ґрунт, із тією, що потребує сухого, може призвести до загибелі однієї з них.

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Наведені нижче поради передбачають використання рослин трьох типів: акцентних (високих), заповнювальних (середньої висоти) та спадних (ампельних) — це проста й дієва ідея для дизайну. Найвищу (акцент) розміщують у центрі або на задньому плані контейнера. Потім додають рослини середнього розміру, а насамкінець — кілька видів, які ефектно спадають через край.

Надземна частина багаторічників зазвичай зберігається до настання сильних морозів. Деякі однорічники, як-от петунії, чорнобривці, цинерарії (сріблястий пил) та ротики (левиний зів), витримують один-два легкі заморозки.

Безпрограшні варіанти, які подобаються всім

Стеф Грін, дизайнерка контейнерний садів, пропонує сім ефектних варіантів оформлення квіткових вазонів.

Деякі з них яскраві, інші — стримані, а є й такі, що дещо дивують, проте всі вони доводять: існує безліч способів створити стильні осінні композиції у вазонах.

Еліот thegardeningkind пропонує додати до гортензій сріблясту лаванду.

Сюзан Нок демонструє поєднання чисто-білих, сріблясто-сірих і зелених відтінків — цікаве рішення для осінніх квіткових композицій у вазонах. Щоб досягти найкращого ефекту, подбайте про розмаїття фактур, а також розмірів і форм листя. Використовуйте все: від декоративних злаків і декоративної капусти до цинерарії (сріблястого пилу). Зробіть акцент на листі, а потім додайте білі квіти, наприклад, братки, хризантеми чи маргаритки.

До суцвіття гортензії ніжно-рожевого кольору Ганна Бертрам додала відтінки іржі, міді та винно-червоні.

Отже, якщо ви не готові прощатися з садом, спробуйте підібрати власну композицію і прикрасити нею балкон, терасу чи патіо.

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