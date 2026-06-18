Будуть мати розкішний вигляд навіть у тіні й в горщиках: які рослини посадити в маленькому саду

Гейхера / © ТСН

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Якщо у вашому саду обмаль місця, ці рослини можуть легко прикрасити вашу ділянку.

Іноді маленький сад може здаватися обмеженим, проте, існує багато способів максимально використати свій простір, щоб досягти гармонії. Розумний підхід до вибору рослин — один із них.

Що посади у невеликому саду, розповідає Woman&Home.

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Навіть якщо ви уникаєте поширених помилок, які можуть зробити ваш сад візуально меншим, важко досягти бажаного вигляду, коли у вас обмежений простір. Тому дуже важливо використовувати наявні рослини та дизайни, які максимально ефективно використовують вашу компактну ділянку.

Один зі способів — вибрати рослини з найбільшим впливом; таким чином, ви отримаєте від них більше користі, незалежно від того, скільки місця вони займають. Такі поради щодо невеликих садів, як ця, — чудовий спосіб позбутися відчуття обмеженості, коли справа доходить до створення розкішного відкритого простору.

Незалежно від того, чи ви садівник на балконі, чи просто маєте мало місця для роботи, ці сорти рослин ідеально підходять для невеликих садів.

Усі ці сорти добре ростуть у горщиках, ґрунті або бордюрах, тому, якщо у вас є невеликий сад, яким ви хочете справити величезне враження, ось як це зробити.

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Квітучі сорти

Лаванда / © Credits

Шукаєте квіти для невеликих садів? Можливо, ви не думали про ці рослини, але вони чудово цвітуть пишно, не вимагаючи багато місця для росту.

Шавлія. Такі рослини, як шавлія, чудово підходять для невеликих садів, тому що вони трохи вищі та мають певний колір, що додає трохи драматичності. Вони також дуже посухостійкі.

Астильба. Астильба ще краща, у неї гарне густе листя та ще вищі колоски квітів, які мають яскраво-рожеві квіти протягом усього літа.

Лаванда. Якщо ви шукаєте щось дуже класичне, що добре росте в добре дренованому ґрунті, оберіть лаванду. Пам’ятайте, що вона морозостійка.

Скабіоза. Це просто чудово; вони цвітуть з весни до літа і є справді хорошими запилювачами. Вони не виростають надто високими, але мають великий ефект.

Декоративне листя

Плющ / © Credits

Такі рослини, як трави, гейхера і навіть плющ, чудово підходять для невеликих садів. Такі трави можуть забезпечити трохи висоти, трохи текстури, і коли рослини навколо них гинуть, вони однаково мають сильний вигляд.

Гейхера. Щодо гейхери, то вона буває червоного, помаранчевого та жовтого кольорів і має фантастичний вигляд. Деякі її сорти навіть привертають увагу влітку завдяки своїм квітам

Плющ. А плющ має трохи погану репутацію, але за ним можна доглядати, і він може мати дуже добрий вигляд навколо невеликих арок. Якщо ви будете стежити за своїм плющем, вам не доведеться докладати зусиль, щоб позбутися його на стінах та парканах.

Тіньолюбні рослини

Хости / © ТСН

Якщо ви коли-небудь розглядали найкращі рослини для тіні, знаєте про хости та про те, наскільки вони чудово підходять для садів, що виходять на північ.

Хости. У тінистій місцевості, чи то в горщику, чи в ґрунті, скромна хоста завжди є переможцем. Вони також цвітуть влітку, але мають фантастичне листя, яке стає все більшим і більшим, що ідеально підходить для заповнення невеликого простору. Його обожнюють слимаки, але трохи гранул навколо — і все буде добре.

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