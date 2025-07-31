Будуть мати розкішний вигляд: простий секрет догляду за петуніями

Петунія / © Associated Press

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Петунії — чудова квітка для вашого саду. Вони бувають різних яскравих кольорів і можуть цвісти від весни до осені або до перших заморозків.

Незалежно від того, чи ви посадили їх у підвісні кошики, чи використали для заповнення прогалин на клумбах, вони додають приємної літньої атмосфери вашому відкритому простору. Але, як і всі інші рослини, вони мають тенденцію в’янути та вмирати, якщо за ними належним чином не доглядати.

Тому Еxpress.co.uk поділився простим способом змусити їх знову цвісти більше, навіть після того, як вони відцвіли.

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За словами експертів з садівництва, видалення відцвілих квітів петуній — ідеальний спосіб зберегти їх здоровими та забезпечити продовження цвітіння.

Для багатьох квітучих рослин це завдання потрібно виконувати лише один або два рази протягом періоду цвітіння. Але коли справа доходить до петуній, вони можуть принести набагато більше користі, якщо робити це частіше.

Як видаляти відмерлі квіти у петуній

Процес видалення відмерлих квітів у петуній дуже простий. Все, що вам потрібно зробити, — це подивитися на свою рослину та визначити будь-які мертві або зів’ялі квіти.

Потім видаліть квіти пальцями або садовими ножицями.

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Скільки саме відмерлих квітів потрібно видалити, залежить від виду петуній, які ви вирощуєте. Новіші сорти плідніші та не потребують багато видалення відмерлих квітів, щоб вони цвіли все літо.

Що ще треба зробити

Окрім видалення відмерлих квітів, власники петуній також повинні час від часу обрізати свої рослини. На думку експертів, це чудовий спосіб освіжити рослини та стимулювати ріст більшої кількості квітів під час сезону цвітіння.

Якщо ви вважаєте, що ваша рослина має довгоногий вигляд, обріжте її приблизно наполовину. Це позбавить вас від будь-яких зів’ялих квітів, стимулюватиме ріст нових пуп’янків і загалом просто створить рослину більш кущистої форми.

Хоча обрізання відмерлих головок можна виконати вручну, рекомендується використовувати садові ножиці для чистішого зрізу.

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