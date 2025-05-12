Будуть неймовірно цвісти щороку: все, що вам потрібно знати про підживлення гортензій

Гортензія

Реклама

Удобрення гортензій не обов’язково має бути складним. Експерти GardeningKnowHow навчать усьому, що потрібно знати про підживлення ваших улюблених кущів.

Доглядати за гортензіями і навчитися правильно їх підживлювати легко, якщо ви вивчите кілька основних правил. Давайте розглянемо, як і коли удобрювати гортензії для здорових рослин і пишного цвітіння та як вибрати найкраще добриво для цих улюблених кущів.

Хоча гортензії не є найважчими рослинами, їх удобрення є важливою частиною належного догляду за ними. Правильна стратегія удобрення допомагає цим класичним садовим рослинам виробляти здорове, зелене листя та багато квітів.

Реклама

Якщо ви недостатньо удобрюєте свої гортензії або взагалі не удобрюєте їх, вони все одно будуть рости, але можуть виникнути проблеми. Поширеною проблемою відсутності добрив є дефіцит поживних речовин. Рослинам потрібні поживні речовини для росту пишного листя та квітів. Але якщо в ґрунті бракує одного або кількох поживних речовин, рослини можуть почати слабшати та мати нездоровий вигляд.

Жовте листя часто свідчить про дефіцит азоту, хоча пожовтіння між прожилками на молодому листі може сигналізувати про дефіцит заліза, також відомий як залізний хлороз. Гарне добриво для гортензій може вирішити обидві ці проблеми.

Чи всім гортензіям потрібне однакове добриво

Добрива містять три макроелементи, необхідні рослинам: азот, фосфор і калій. Ви побачите співвідношення кількості добрив, зазначене на продуктах як N-P-K, з варіаціями для різних рослин та потреб.

Спеціально розроблене добриво для гортензій доступне, але воно не є обов’язковим. Для гортензій підійде будь-яке збалансоване садове добриво зі співвідношенням 10-10-10. Також підійдуть добрива зі співвідношенням 12-4-8 або навіть добриво для кущів троянд.

Реклама

Ви також можете вибрати добрива з повільним вивільненням або звичайні добрива. Добрива з повільним вивільненням зазвичай дорожчі, але вам не потрібно буде застосовувати їх часто. Звичайні або такі, які швидко вивільняються, добрива доступні у рідкому або гранульованому вигляді.

Органічні добрива чудово підходять, і сьогодні в розплідниках та великих магазинах доступно багато варіантів. Якщо ви не можете знайти те, що шукаєте, спробуйте приготувати рідкий тонік для підживлення своїми руками з того, що у вас вже є вдома або в саду.

Органічні добрива, зазвичай, довше живлять рослини, тому, якщо ви шукаєте швидке рішення, то звичайне хімічне добриво — ваш найкращий вибір. Однак одна з проблем зі звичайними добривами полягає в тому, що вони не живлять ґрунт, як органічні добрива. Щоб забезпечити найкраще здоров’я довговічних рослин, таких як гортензії, використовуйте органічне добриво, яке покращить ґрунт навколо вашої рослини на довгі роки.

Коли справа доходить до удобрення різних видів гортензій, однакові правила загалом застосовуються до всіх. Єдина реальна різниця полягає в тому, чи намагаєтеся ви змінити колір квітки. Тільки гортензії з великим листям, та гірські гортензії змінюють колір квітів залежно від змін ґрунту.

Реклама

Гортензія

Зміна кольору ваших гортензій за допомогою добрив

Гортензії відомі своїми квітами, що змінюють колір, стаючи рожевими або синіми залежно від кислотності ґрунту. Це явище спостерігається як у звичайних сортів з великим листям, так і у менш поширених гірських гортензій.

Алюміній змушує квіти гортензії синіти, і хоча більшість ґрунтів містять достатньо алюмінію, гортензії не можуть отримати до нього доступ, якщо pH ґрунту занадто високий або лужний. Лужний ґрунт має pH 7 або вище. Гортензії з великим листям дають сині квіти в кислому ґрунті з pH близько 5,5. Нейтральний до кислого ґрунту дає рожеві квіти. pH від 5,5 до 6,5 призведе до поєднання рожевого та синього кольорів.

Ви можете удобрювати, щоб змінити колір гортензії, але будьте терплячими, оскільки для зміни кольору квітів знадобиться час. Для рожевих квітів додайте вапняк, щоб підвищити лужність ґрунту та підвищити pH. Для синіх квітів додайте сірку, щоб знизити pH та зробити ґрунт кислим.

Дотримуйтесь інструкцій до продукту, щоб не додавати забагато та не пошкодити рослину. Рекомендується спочатку провести тест на pH ґрунту, щоб визначити початкову точку.

Реклама

Як і коли удобрювати гортензії

Використовуйте добриво повільного вивільнення в ґрунт, коли вперше садите гортензію, і знову щовесни після цього. Весна — найважливіший час для удобрення гортензій. Саме тоді вони випускають нові пагони та розвивають квіти. Молоді рослини також потребують більш регулярного удобрювання, оскільки вони вкорінюються та ростуть.

Якщо ви вирішите використовувати добриво швидкого вивільнення, застосовуйте його навесні, а також кілька разів протягом літа. Хоча дати можуть відрізнятися залежно від вашої зони вирощування, зазвичай рекомендується удобрювати гортензії в березні, травні та липні. Припиніть вносити добрива приблизно в серпні.

Спосіб удобрювання гортензій так само важливий, як і те, чим ви їх удобрюєте. Опік від добрив може виникнути, якщо ви внесете їх занадто багато до рослини. Обгоріле листя є першою ознакою надмірного удобрення.

Якщо ви використовуєте гранули повільного вивільнення, додайте їх у ґрунт навколо крапельної лінії кожного куща, присипте невеликою кількістю ґрунту та добре полийте. Ви можете спричинити опіки рослини, якщо використаєте їх занадто багато, внесете гранули занадто близько до рослини або не поллєте належним чином після внесення.

Реклама

Обрізання гортензії

Удобрювання кущів гортензії взимку

Важливо припинити удобрювати гортензії приблизно в серпні (це може бути трохи раніше або пізніше, залежно від вашого клімату). Саме тоді гортензії починають переходити в стан спокою на зиму. Удобрювання гортензій у цей час сприятиме розвитку нових ніжних пагонів, які не переживуть холодних зимових температур.

Чи потрібні гортензіям добрива для цвітіння

Гортензіям не потрібні добрива для цвітіння. Якщо гортензія не цвіте, зазвичай щось інше не так. Однією з найпоширеніших причин, чому гортензія не цвіте, є неправильна обрізка. Знайдіть час, щоб дізнатися, як і коли правильно обрізати гортензії, щоб випадково не пожертвувати цвітінням.

Гортензіям корисні регулярні добрива, особливо органічні добрива, які збагачують ґрунт. Але загалом рослинни не особливо багато живляться і добре ростуть і без них.

Якщо ваші гортензії не цвітуть, можливо, ви вибрали неправильний сорт для вашого місця проживання. Знайдіть найкращу гортензію для вашої зони вирощування, щоб кущі добре росли.

Реклама

Дата публікації 13:12, 20.08.23 Кількість переглядів 487 Гортензія: види і догляд – поради для садівників від Антоніни Лесик