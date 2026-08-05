Будуть зберігати прохолоду вашого саду: 6 швидкозростальних чагарників, які можна посадити зараз

Калина / © Credits

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Садіння кількох швидкозростальних чагарників — це саме те, що потрібно, щоб охолодити сонячне місце у дворі або на патіо. Окрім забезпечення тіні, рослини виділяють охолоджувальну водяну пару через транспірацію, тому вони постійно додають вологу в повітря, кероване сонцем і теплом. Рослини з густим листям або великим листям виділяють найбільше вологи.

Разом з рослинами обов’язково додайте зелений, синій та фіолетовий кольори, які вважаються охолоджувальними, заспокійливими кольорами для саду. Чагарники з жовтим листям та червоними або помаранчевими квітами можуть посилити спекотну атмосферу, тому обирайте чагарники з відтінками зеленого, синього та фіолетового.

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На яки види варто звернути увагу тим, хто шукає в своєму саду затінку, розповідає GardeningKnowHow.

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Літнє садіння вимагає додаткового догляду

Чагарники, вирощені в контейнерах для розплідника, можна садити влітку, але слід вжити додаткових запобіжних заходів. Садіть рослини, коли небо затягнуте хмарами, або на початку вечора, коли прохолодніше, тоді поливайте рясно. Також добре поливайте рослину, поки вона не приживеться. Можливо, вам доведеться поливати щодня, якщо достатньо спекотно, або через день.

Проте уникайте удобрення в літню спеку. Додавання 5-8 см мульчі збереже коріння прохолодним і вологим. Розмістіть мульчу на відстані щонайменше 10 см від основи чагарника.

Швидкозростальні чагарники для прохолодної тіні

Ось швидкозростальні чагарники, які помістять вас до зони прохолоди. Обов’язково прочитайте етикетки рослин і виберіть чагарники, що підходять для вашої зони морозостійкості USDA.

Калина

Калини (Viburnum spp.) включають листопадні та вічнозелені чагарники різної висоти, включаючи деякі північноамериканські рослини. Вони мають квіти, переважно білі, а також барвисте осіннє листя. Деякі сорти також плодоносять восени, якими насолоджуються птахи. Калини виростають на 0,3-0,6 м на рік. Залежно від сорту, калини віддають перевагу повному сонцю, а не легкій тіні, та добре дренованому ґрунту. Додайте органічну речовину до ґрунту під час садіння, щоб підвищити родючість та дренаж.

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Пухироплідник

Пухироплідник (Physocarpus opulifolius) — це міцний, посухостійкий чагарник, що походить зі східної Північної Америки, який виростає до 2,4 м заввишки в зонах з 2 до 8. Він відомий своєю відшарованою корою, яка проявляється взимку після опадання листя.

Є кілька сортів з такими кольорами листя, як фіолетовий, жовтий, шартрез та двоколірний. Сорт «Diabolo» має фіолетове листя та кремово-білі квіти влітку. «Снігопад» має темно-зелене листя та білі або рожеві квіти.

Добре росте на слабокислому, добре дренованому ґрунті на повному або частковому сонці. Він переносить багаторазове перегрівання.

Гортензія волотиста

Гортензії волотисті (H. paniculata) цвітуть від середини літа до осені на нових пагонах, тому вам не потрібно турбуватися про те, що пізні заморозки знищать квіткові бруньки. Їхні міцні стебла підтримують конічні суцвіття, зазвичай білі, які змінюють колір на рожевий або червоний.

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Гортензії волотисті переносять більше сонця, ніж інші види гортензій, але все ж віддають перевагу ранковому сонцю та денній тіні в добре дренованому ґрунті в зонах з 3 по 8.

Їхня висота залежить від сорту, але щоб забезпечити більше тіні, вибирайте вищі сорти

Гібіскус

Троянда Шарона (Hibiscus syriacus) швидко виростає у форму вази від 2,4 до 3,7 м заввишки. Квіти цвітуть безперервно від літа до осені та приваблюють запилювачів. Доступні одинарні та махрові варіанти кольорів квітів: рожевий, червоний, синій, білий, фіолетовий, фіолетовий та двоколірний.

Старіші сорти легко пересіваються, але багато нових сортів стерильні, що усуває цю проблему.

Гібіскус віддає перевагу повному сонцю та добре переносить спеку, вологість та посуху в зонах від 5 до 8.

Плямиста верба

Дерева плямистої верби (Salix integra «Hakuro-Nishiki») цінуються за свій гарний вигляд — строкате листя, що струмує, як фонтан. Їхнє різнокольорове листя має яскравий рожевий, білий та яблучно-зелений кольори. Морозостійка в зонах з 4 до 10, вона росте майже будь-де.

Верба плямиста віддає перевагу вологому, родючому ґрунту на повному або частковому сонці. Вона виростає від 2,4 до 3 м заввишки та завширшки. Обрізання листя кілька разів на сезон приносить буяння нового листя. Сережки, що утворюються навесні, зберігаються до осені.

Лагерстремія

Швидкозростальні дерева індійського бузку (Lagerstroemia indica) можуть досягти своєї висоти за один сезон! Теплолюбний чагарник цвіте від середини літа до осені яскравими відтінками червоного, рожеві, білі, лавандові та фіолетові гофровані квіти. Коли настає осінь, листя змінює колір на жовтий, помаранчевий або червоний.

Креп-мирт виростає до 8–9 м заввишки залежно від сорту, у зонах з 6 по 9. Якщо верхівка відмирає під час суворої зими, вона знову виросте від коренів. Відшарована кора додає зимового шару цікавості.

Додавання швидкозростальних чагарників до вашого ландшафту пом’якшить краї, додасть заспокійливих зелених кольорів і фактично знизить температуру довкілля завдяки транспірації листя, особливо якщо чагарники згруповані разом.

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