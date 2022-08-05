Будуть жовтими та твердими 16 днів: експерт розповів, як правильно зберігати банани

Про те, як зберегти банани ідеально зрілими протягом майже трьох тижнів Express.co.uk, розповів Таш Блайт, експерт з гігієни харчових продуктів.

Банани мають багато переваг, включно з забезпеченням організму необхідними вітамінами, такими як B6 і калій, вони забезпечують організм стійкою енергією, що означає, що вони відмінно підходять для людей, які займаються спортом. Менше з тим, банани складно зберігати, і іноді період часу між їхньою недозрілістю і перезрілістю дуже короткий. Тому при виборі та зберіганні бананів потрібно дотримуватися деяких важливих правил.

Головна порада, яка вам може здатися очевидною, — купувати банани зеленими та дозволяти їм дозріти вдома.

Також важливо тримати банани подалі від інших фруктів — це принесе користь як банану, так і іншим фруктам, оскільки при дозріванні банани виділяють газ етилен, який змушує інші фрукти дозрівати і псуватися швидше. Не створюйте красиві натюрморти у вазі із фруктами, вони будуть надто недовговічними.

Виймайте банани з пластикових пакетів, в які вони упаковані, тому що пластик утримуватиме вологу, яку банани виділяють через газ етилен по мірі дозрівання, змушуючи дозрівати ще швидше.

Зберігайте свої банани при кімнатній температурі, далеко від вологи, без сонячного світла і занадто високих температур.

Якщо банани все ж таки втратили товарний вигляд, приготуйте з них кекс або банановий хліб. Можете спробувати приготувати банановий кекс з вишнею, шоколадною крихтою та без яєць за нашим рецептом.

Читайте також: