Будуть жовтими та твердими 16 днів: експерт розповів, як правильно зберігати банани

Красиві жовті банани, куплені напередодні, покриваються чорними плямами буквально за день – знайома картина? Як продовжити термін зберігання бананів, розповідає експерт.
Про те, як зберегти банани ідеально зрілими протягом майже трьох тижнів Express.co.uk, розповів Таш Блайт, експерт з гігієни харчових продуктів.
Банани мають багато переваг, включно з забезпеченням організму необхідними вітамінами, такими як B6 і калій, вони забезпечують організм стійкою енергією, що означає, що вони відмінно підходять для людей, які займаються спортом. Менше з тим, банани складно зберігати, і іноді період часу між їхньою недозрілістю і перезрілістю дуже короткий. Тому при виборі та зберіганні бананів потрібно дотримуватися деяких важливих правил.
- Головна порада, яка вам може здатися очевидною, — купувати банани зеленими та дозволяти їм дозріти вдома.
- Також важливо тримати банани подалі від інших фруктів — це принесе користь як банану, так і іншим фруктам, оскільки при дозріванні банани виділяють газ етилен, який змушує інші фрукти дозрівати і псуватися швидше. Не створюйте красиві натюрморти у вазі із фруктами, вони будуть надто недовговічними.
- Виймайте банани з пластикових пакетів, в які вони упаковані, тому що пластик утримуватиме вологу, яку банани виділяють через газ етилен по мірі дозрівання, змушуючи дозрівати ще швидше.
- Зберігайте свої банани при кімнатній температурі, далеко від вологи, без сонячного світла і занадто високих температур.
Якщо банани все ж таки втратили товарний вигляд, приготуйте з них кекс або банановий хліб. Можете спробувати приготувати банановий кекс з вишнею, шоколадною крихтою та без яєць за нашим рецептом.
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