Бюджетний сад: як економити на купівлі рослин

Садівництво – досить дороге хобі. Але, якщо підійти до справи раціонально та виявити терпіння, можна виростити досить бюджетний, але від цього не менш ефектний сад.

Нині економія стає життєвою філософією. Більше не модно витрачати купу грошей на купівлю великомірних екзотичних дерев і кущів і прикрашати тераси дорогими кашпоми з однорічними.

Садівники, які бажають заощадити гроші на своїх ділянках, можуть скористатися порадами садівника та дизайнера Марка Лейна, який розповів Еxpress.co.uk про те, як не витратити багато грошей на рослини, не ставлячи під загрозу красу саду.

Знайдіть бюджетні пропозиції

Також читайте Квітучий сад і плодоносний город на кавовій гущі: як використовувати добриво з кавоварки

Одна з головних пропозицій Марка – закуповувати рослини у недорогих магазинах. Садові центри та супермаркети можуть запропонувати деяку економію, але краще пошукати рослини на місцевих ринках чи витратити час на пошуки вигідних пропозицій у тематичних садівничих групах у соцмережах.

Складіть список

Складіть список того, що ви хочете посадити, і дотримуйтесь його в садовому центрі — не спокушайтеся всіма чудовими квітами та ароматами, які ви там побачите.

Сійте з насіння

Посів із насіння дозволить не лише заощадити, а й отримати прибуток. З насіння можна вирощувати як однорічники, так і багаторічні рослини, які можна потім продати або обміняти в групі любителів садівництва.

Заощаджуйте гроші на добривах

По-перше, заведіть собі компостну скриньку. Збирайте листя, обрізки саду та рослинні харчові відходи в контейнер для компосту, і згодом у вас буде багатий на поживні речовини компост без необхідності купувати мішки з компостом.

По-друге, не нехтуйте порадами використовувати кухонні відходи як добрива. Особливо ефективнхі в цьому сенсі кавова гуща і шкірка бананів.

Купуйте лише необхідні інструменти

Як позбутися бур'янів / Фото: Credits

Не божеволійте через інструментахи. Вибирайте речі, зроблені з вуглецю, металу, сталі — інструменти, які не іржавітимуть, але водночас будуть зручними в руці. Вам дійсно потрібні тільки гарна лопата, граблі, сапка, кілька садових ножиць та садовий ніж. З ними можна виконувати більшість садових робіт. Решту можна сміливо не купувати.

Стежте за інструментами, щоб вони довго служили. Не залишайте їх на вулиці, протирайте після роботи, за потреби дезінфікуйте.

Використовуйте старі меблі

Як садовий декор використовуйте старі меблі, наприклад, предмети з ящиками або сходами, щоб створити платформи для демонстрації рослин. Ящики та лотки можна використовувати для посіву насіння або як декоративні елементи в саду.

Купуйте рослини меншого розміру

У разі купівлі рослин віддавайте переваги дрібнішим екземплярам. Молоді рослини коштують значно дешевше. Хоча їм може знадобитися час, щоб розроститися, дрібніші рослини можуть зрости в здоровіші і міцніші особини порівняно з більшими рослинами в довгостроковій перспективі.

Шукайте багаторічники

Вибір на користь довговічності ще одна стратегія економії грошей. Замість того, щоб купувати однорічники або дворічники, які вимагають частої заміни, вибирайте трав'янисті багаторічники, декоративні трави та чагарники, які вас радуватимуть протягом декількох сезонів.

Не ігноруйте знижки

Не зважайте на рослини з розпродажів, навіть якщо вони здаються вам не дуже ефектними. За правильного догляду, поливання та підживлення ці недорогі рослини можуть швидко прийти в норму та процвітати у вашому саду.

Розмножуйте свої рослини природним шляхом

Харчові відходи, які можна використовувати як добрива та проти комах / Фото: Credits

Зняття живців та збирання насіння – безкоштовне заняття. Збирайте насіння від середини літа до осені в міру його дозрівання.

Живці листяних порід можна брати навесні чи восени. Троянди чудово підходять для цього. Візьміть стебло, що здерев'яніло, довжиною близько 10-12 сантиметрів, видаліть нижнє листя, залишивши один або два листки нагорі, зробіть невелику траншею в ґрунті і вставте все це в траншею приблизно наполовину і залиште до наступної весни.

Добре розмножуються живцями також лаванда та шавлія.

Восени викопайте та розділіть рослини, пересаджуючи їх у ті місця, де вони мають місце для посадження. Товстоволокнисті рослини, такі як хости, можна розділити, перерізавши коріння та пересадивши їх у свіжий компост.

Читайте також: