Це безкоштовно: експертка назвала два продукти, які стануть найкращим добривом для цибулинних рослин

Весну вже не зупинити і дуже скоро ми матимемо можливість милуватися цвітінням нарцисів, тюльпанів, гіацинтів та інших цибулинних.

Експертка з садівництва Міллі Дурбак поділилася з читачами Mirror простим та екологічним способом використання кавової гущі та яєчної шкаралупи для вирощування нарцисів і тюльпанів у вашому саду цієї весни.

Кавова гуща та яєчна шкаралупа найкраще допомагають нарцисам і тюльпанам квітнути яскраво й рясно.

Кава / Фото: Getty Images

Кавова гуща

Міллі пояснила, що кавова гуща багата на азот, що робить її чудовим добривом для квітучих рослин, як-от нарциси й тюльпани. Азот має вирішальне значення для зростання зеленого листя, а кавова гуща є джерелом поживних речовин із повільним вивільненням.

Вона також допомагає покращити структуру ґрунту, аерацію та утримання води. Міллі запропонувала посипати використаною кавовою гущею навколо основи рослин, щоб вона була добре розподілена.

Яйця / Фото: Credits

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа, яку часто, не замислюючись, викидають, може відіграти життєво важливу роль у зміцненні стебел весняних квітів. Це фантастичне джерело кальцію, що сприяє розвитку клітинної стінки та загальній силі рослин.

Дефіцит кальцію може призвести до послаблення стебел і поганого розвитку квітів. Щоб цього не сталося, Міллі пропонує подрібнити яєчну шкаралупу та внести її у ґрунт навколо цибулин. Це збільшує вміст у ньому кальцію та допомагає відлякувати таких шкідників, як равлики і слимаки.

Все разом

Ви також можете використовувати обидва продукти одночасно. Збережіть кавову гущу та яєчну шкаралупу і дайте їм висохнути. Потім подрібніть яєчну шкаралупу та посипте нею і кавовою гущею основу нарцисів і тюльпанів.

Переконайтеся, що внесення добрив здійснюється в помірній кількості, щоб уникнути надмірного їх додавання. Поливайте рослини, як зазвичай, і спостерігайте, як вони цвітуть.

Перероблення цих кухонних відходів не лише збагачує ґрунт, а й знижує потребу в хімічних добривах, сприяючи оздоровленню екосистеми.

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