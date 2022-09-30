Це безкоштовно: шість кроків, щоб оновити інтер'єр і зробити його розкішнішим

Щоб надати інтер'єру розкішного вигляду не завжди потрібно багато грошей. Деякі прості прийоми можуть змусити ваш будинок мати дорогий вигляд.

Є багато способів зробити динтереєр дорогим, не витративши багато грошей. Секрет краси вашого дому насправді не в сумі, яку ви на нього витратили.

Зробити дім гарним з обмеженим бюджетом — це те, чого прагнуть багато хто. Експерти в області декору поділилися з Еxpress.co.uk лайфхаками, як зробити бюджетний інтер'єр розкішнішим за мінімального бюджету. Ці поради стануть у нагоді й тим, хто планує продати або здати свою нерухомість і хочуть зробити це за вигідною ціною.

Впустіть у кімнати світло

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Перестановка меблів — процедура абсолютно безкоштовна, головне зробити це з максимальною користю. Світло миттєво збільшує простір, а чим більше приміщення, тим воно дорожче. Тому переконайтеся, що ваші меблі не блокують світло, і перемістіть всі дзеркала у вашому домі так, щоб вони були звернені до вікна та відбивали світло.

Розставте акценти

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Планування приміщення також має значення. Ви можете сформувати простір за власним бажанням, спробуйте відсунути меблі від стіни або використовувати будь-який витвір мистецтва як головний акцент. Це створить цікавіший і елегантніший простір.

Для цього підійде будь-яка картина чи фотографія, скульптура чи масивна ваза, яка у вас є чи може бути куплена на блошиному ринку. Насправді не так багато людей добре знаються на мистецтві і зможуть визначити, що ваш "акцент" куплений не на аукціоні "Сотбіс". Роздрукований на великому форматі портрет бабусі, підсвічений лампою і розташований навпроти дивана підніматиме престиж вашого інтер'єру не гірше за картину Люсьєна Фрейда.

Наведіть порядок

Занадто багато речей можуть зробити будинок дешевим та хаотичним. Одна з найбільших змін, які ви можете внести до свого будинку, щоб він мав дорожчий вигляд, — це позбутися безладу, і це те, що ви можете зробити безкоштовно.

Заберіть зайві речі з видних місць, а краще позбавтеся їх назавжди.

Вибирайте мінімалістичний декор та оновіть текстиль

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Дорогі дома, зазвичай, відрізняє мінімальний декор з ефектними предметами. Використовуйте кімнатні рослини та квіти, тому що вони миттєво наповнюють будинок життям та привносять у простір яскравість.

Ще одна головна порада, щоб простір був оновленим і дорожчим, — замініть всі старі подушки на дивані або ліжку. Нова подушка не коштуватиме дорого, але миттєво оновить простір. Вибирайте нейтральні кольори лляної або оксамитової тканини для створення розкішного образу.

Свічки в інтер'єрі також можуть зробити ваш простір багатшим.

Шукайте нові речі у секонд-хенді

Тим, хто відчуває, що їм потрібно купити деякі нові предмети для дому, експерт порадив вирушити до магазинувживаних меблів або на барахолку. Ви будете здивовані коли зрозумієте, які скарби ви можете знайти там, від абажурів до посуду і навіть світильників.

Підлогове покриття – важливий елемент

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Підлога є ключовим елементом, коли йдеться про створення тону в будь-якому інтер'єрі. Ті, хто хоче оновити свою підлогу, але не хоче витрачатися на підлогу з натурального дерева або кам'яної плитки, можуть натомість вибрати ламінат, вініл, розкішну вінілову плитку чи просте дерево.

Ці підлоги можуть відтворити зовнішній вигляд органічних матеріалів, але з міцною основою та стійким до подряпин верхнім покриттям.

Ви можете пофарбувати існуючий ламінат в якийсь несподіваний колір, це буде мати оригінальноий вигляд. Але ви повинні пам'ятати, що фарбований ламінат може швидко покритися подряпинами, особливо в місцях з високою прохідністю.

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