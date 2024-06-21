Це безкоштовно: як виростити багато кущів троянд, не залишивши всі гроші в садовому центрі

Є один дуже простий спосіб отримати рожевий сад, майже не витративши на нього гроші.

Гарні сортові троянди коштують дорого і не завжди є можливість їх купити. Але можливо виростити їх самостійно.

Еxpress.co.uk публікує рекомендації відомого англійського садівника з живцювання троянд Alan Titchmarsh.

Якщо ви виростите троянду з живця, у вас не буде проблем із проростанням шипшини, хоча, можливо, ваша троянда не буде такою морозостійкою, як щеплений на шипшину кущ.

Як обрізати троянди на живці

Що потрібно зробити, щоб троянди квітнули пишніше й довше

Під час обрізання живців вибирайте квітучі стебла та відрізайте квіти. Алан пропонує зрізати трохи вище місця з'єднання листя, оскільки це означає, що пагони виростуть просто звідти, а не залишать кірку, яка може відмерти.

Оптимально, щоб живець мав три листочки. Видаліть нижні листки, залишивши лише один. Знайдіть місце, де був "суглоб листа", і зробіть нижній зріз трохи нижче за нього.

Важлива деталь

Троянди в саду / Фото: Credits

Коли живці обрізані, потрібно видалити всі колючки. Це може зайняти деякий час, але це необхідно, щоб колючки не почали загнивати. Після їх видалення можна взятися до підготовки живця до садіння.

Як саджати живці в землю

Троянди в саду / Фото: Credits

Коли настане час садити живці, Алан рекомендує занурити стебло у воду і додати трохи добрива для укорінення. Потім живець треба закопати щонайменше на половину його довжини, щоб стирчало лише верхнє листя.

До кінця літа рослини почнуть укорінюватися, і їх треба тримати в захищеному від спеки місці. Алан рекомендує почекати рік, перш ніж виймати живці з горщика та висаджувати їх у саду.

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