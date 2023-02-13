Це дуже просто: британські садівники розповіли, як зробити найкраще добриво для троянд

Кінець зими й початок весни – час, коли потрібно планувати садіння троянд. Висаджувати їх у ґрунт потрібно, щойно земля розмерзне настільки, щоб можна було викопати яму. Проте тут вкрай важливо зробити все правильно.

Троянди треба садити, коли вони перебувають у стані спокою, що часто припадає на останні тижні зими або перший місяць весни. Щоб ваші щойно посаджені троянди навесні зацвіли і влітку продовжували тішити вас наступними хвилями квітіння, вам варто заздалегідь подумати про їхнє підживлення.

Експерти в галузі садівництва розповіли Еxpress.co.uk, як зробити ефективне добриво для троянд, не витративши на нього багато сил і грошей.

Добриво з бананової шкірки

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Виявляється, найефективнішим і найдоступнішим добривом для троянд є бананова шкірка. За словами експерта з садівництва, її використання може допомогти збільшити кількість поживних речовин, необхідних для троянди, щоб пережити сезон квітіння. Лише дві або три шкірки банана нададуть щойно посадженим трояндам значну перевагу в сезон цвітіння.

Як приготувати добриво для садіння троянд із бананової шкірки

Приготувати таке добриво дуже просто. Вам потрібно порізати шкірку банана на дрібні шматочки – і все, добриво готове. Далі вам треба покласти бананову шкірку на дно ями, в яку ви збираєтеся посадити троянду, а потім помістити туди кущ і додати компост і ґрунт.

Бананова шкірка забезпечить вашу троянду калієм, який може допомогти зміцнити імунну систему квітки, що своєю чергою може запобігти появі слабких стебел і тьмяного зеленого листя.

Бананова шкірка також містить кальцій, залізо, мідь і марганець – речовини, корисні для рослин.

Після садіння забезпечте рослині рясне поливання – це допоможе розкладанню шкірки та підтримає нове зростання.

Як використовувати бананову шкірку для троянд, які вже посаджені

Ще один спосіб використовувати корисні властивості бананової шкірки, якщо йдеться про рослину, яка вже посаджена – покласти шкірку на землю поряд з основою троянди. Це є найпростішим способом підвищити рівень калію.

Але і в такому разі садівники рекомендують подрібнити шкірку, оскільки це скорочує час, необхідний для її розкладання, що дозволяє калію швидше потрапити до ваших рослин.

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