Це дуже просто: надійний спосіб миттєво відновити зів'ялі помідори на грядці

Садівники знають, що іноді помідори на грядці можуть зів'янути за одну ніч.

Виростити врожай помідорів не так легко, станом рослин весь час потрібно спостерігати. І якщо щось не так, швидко реагувати.

Крім шкідників та хвороб, на врожайність та якість томатів можуть вплинути дефіцит поживних речовин, нерегулярний полив, погане запилення та багато інших проблем. Одна з речей, які можуть з ними трапитися, це те, що вони раптово починають в'янути, хороша новина полягає в тому, що їх не так вже й складно врятувати і оживити. Як це зробити, досвідчені садівники розповіли Еxpress.co.uk.

Якщо ваш помідор раптово зів'яв, найімовірніше, йому не вистачає води. Зів'ялий помідор потрібно просто добре полити.

Якщо це допоможе і причина в'янення була в тому, що рослині просто не вистачало води, вам варто переглянути режим поливання, можливо, варто робити це частіше і більшою кількістю води.

Ще однією причиною в'янення може бути нестача мікроелементів, тому не варто забувати про добрива.

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