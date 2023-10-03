Це дуже просто: як розмножити хлорофітум

Якщо ви хочете збільшити кількість кімнатних рослин, не витрачаючи грошей, спробуйте розмножити хлорофітум. Навіть діти або садівники-початківці можуть легко навчитися вкорінювати паростки цієї популярної кімнатної квітки.

В той час, як власники земельних ділянок готуються до зими, любителі кімнатних квітів теж не сидять без діла. І хоча кімнатним рослинам незабаром буде потрібен відпочинок, зараз ще є час провести ревізію і поміркувати про розширення своєї оранжереї.

Якщо ви хочете навчитися розмножувати кімнатні рослини самостійно, найкращим варіантом для новачка буде хлорофітум. Виростити нову рослину цього виду дуже просто. Як це зробити – розповідають фахівці з GardeningKnowHow.

Є кілька способів виростити хлорофітум, і обидва вони прості. Вкоренити паростки можна безпосередньо у ґрунті або у воді.

Як укорінювати хлорофітум у ґрунті

Придивіться до паростків, які звисають із вашої дорослої рослини, і ви побачите маленькі виступи у формі шишечок та крихітне коріння на нижній частині кожного "чубка". Вам просто треба посадити пагін до горщика, наповненого будь-якою легкою ґрунтовою сумішшю, з дренажними отворами на дні. Ви можете не відокремлювати "дитинча" від материнської рослини, поки нова рослина не вкорениться. Переконайтеся, що ваш новий вихованець доволі впевнено почувається у власному горщику, і лише потім відокремте його від дорослої рослини, перерізавши пагін.

Як розмножити хлорофітум / Фото: Credits

Можна відокремити нову рослину одразу, негайно відрізавши пагін. Хлорофітуми легко укоріняться в будь-якому разі, але якщо у вас є висяча рослина-відросток, краще надати перевагу останньому варіанту.

Як укоренити хлорофітум у воді

Як розмножити хлорофітум / Фото: Credits

Садіння хлорофітуму до горщика – найпростіший і найшвидший спосіб розмножити його. Однак якщо хочете, ви можете помістити молоду рослину до склянки з водою на тиждень або два, а потім посадити пагін, що укорінився, до горщика із землею. Це зайвий крок, але деякі вважають за краще вкорінювати нову рослину саме так.

Як доглядати за молодим хлорофітумом

Якщо вам потрібна густа, кущиста рослина, посадіть до одного горщика кілька молодих хлорофітумів. Так само, якщо ваша доросла рослина не така пишна, як вам хотілося б, посадіть до неї ще кілька нових пагонів.

Поливайте молоді рослини в міру необхідності, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але ніколи не мокрим, поки здорове нове зростання не покаже, що рослина вкоренилася.

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