Це дуже просто: як розмножувати драцену верхівковим живцем

Драцена — рослина ефектна і досить невибаглива. Якщо ви хочете мати не одну, а кілька драцен, ви можете легко розмножити її самостійно.

Щоб розмножити драцену, вам не знадобляться спеціальні умови чи пристосування. Це справді дуже просто. Канал Nature показав, як це зробити.

На відео показаний один із найпростіших способів розмноження драцени — верхівковим черешком.

Візьміть гострий канцелярський ніж і зріжте верхівку одного чи кількох пагонів ближче до листя. Потім зробіть зріз косим і посадіть ваш живець у землю, як показано на відео. Добре полийте свіжопосаджені живці.

Як розмножувати драцену верхівковим живцем / Фото: Credits

Через місяць ваші живці вже дадуть хороше коріння і їх можна буде пересадити в горщик побільше.

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