Це дуже просто: як самостійно зробити свічку з апельсина

Чи знаєте ви, що для виготовлення натуральної цитрусової свічки можна використовувати шкірку апельсина? Він має чудовий аромат, нетоксичний і навіть запобігає появі деяких комах.

Така натуральна свічка зі шкірки одного апельсина створить затишну та чудову атмосферу, з надзвичайним ароматом. Для того, аби її зробити вистачить буквально п’яти хвилин. Вона ідеально підійде, як для оселі, так і для вилазки на природу.

Цікавим лайфгаком поділився блогер Levi Jensen.

Вам знадобиться:

Апельсин

Оливкова олія

Сірники

Як зробити свічку:

Розріжте апельсин навпіл;

Видаліть серединку, але збережіть білу ніжку всередині – це буде ваш гніт;

Налийте оливкову олію в апельсин трохи нижче верхівки стебла;

Підпаліть.

Якщо ви вирішите накрити свічку імпровізованою "кришечкою", з другої половинки, під час розпалювання переконайтеся, що вона вкрита маслом. Може знадобитися кілька хвилин, щоб внутрішній хвостик (ваш гніт) підсох настільки, щоб запалитися. Будьте терплячі!

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