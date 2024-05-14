Це дуже просто: як самостійно зробити свічку з апельсина

Чи знаєте ви, що для виготовлення натуральної цитрусової свічки можна використовувати шкірку апельсина? Він має чудовий аромат, нетоксичний і навіть запобігає появі деяких комах.
Така натуральна свічка зі шкірки одного апельсина створить затишну та чудову атмосферу, з надзвичайним ароматом. Для того, аби її зробити вистачить буквально п’яти хвилин. Вона ідеально підійде, як для оселі, так і для вилазки на природу.
Цікавим лайфгаком поділився блогер Levi Jensen.
Вам знадобиться:
- Апельсин
- Оливкова олія
- Сірники
Як зробити свічку:
- Розріжте апельсин навпіл;
- Видаліть серединку, але збережіть білу ніжку всередині – це буде ваш гніт;
- Налийте оливкову олію в апельсин трохи нижче верхівки стебла;
- Підпаліть.
Якщо ви вирішите накрити свічку імпровізованою "кришечкою", з другої половинки, під час розпалювання переконайтеся, що вона вкрита маслом. Може знадобитися кілька хвилин, щоб внутрішній хвостик (ваш гніт) підсох настільки, щоб запалитися. Будьте терплячі!
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