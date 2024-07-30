Це дуже швидко й просто: як почистити решітку для гриля

Влітку ми намагаємося якнайбільше часу проводити на природі, влаштовувати пікніки та готувати на відкритому вогні. Тому наш гриль, який використовується досить часто, потребує особливої уваги.

Якщо ви часто готуєте на вогні, важливо підтримувати гриль у хорошому стані та чистоті, незважаючи на те, наскільки складним це завдання може здатися.

Ідею, як почистити решітку для гриля, щоб не використовувати хімічні засоби і не витратити на це багато часу, ви можете отримати з навчального відео TikTok.

Автор контенту використовує цибулю, щоб швидко очистити решітку для гриля і підготувати його до наступного використання.

За його словами, це дуже простий та дієвий спосіб. Потрібно просто підкинути дрова, щоб збільшити температуру та прикріпити половину цибулини до виделки. Далі протріть нею гарячу решітку, щоб сік із цибулі природним чином витекав на решітку – антибактеріальні властивості цибулі видалять будь-які забруднення.

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