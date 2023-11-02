Це легко: як з кісточки виростити деревце авокадо вдома

Якщо ви небайдужі до оригінальних кімнатних рослин, то вам варто спробувати виростити деревце авокадо.

Блогерка Катерина Гализинська в своєму Instagram поділилась, найпростішим способом вирощування деревця авокадо вдома.

Для цього придбайте стиглий авокадо, обережно дістаньте з нього кісточку, очистіть її поверхню від залишків м'якоті за допомогою губки. Загорніть кісточку у вологі паперові рушники, покладіть у zip-пакет та помістіть у темне сухе місце.

Коли з'являться перші корінці, вставте в кісточку 3 зубочистки і поставте у стакан або банку з водою, розташувавши зубочистки на краях так, щоб вона була занурена приблизно на 1/3.

Наберіться терпіння, чекайте поки розвинуться корені та виросте стовбур, після цього майбутнє деревце можна буде пересадити в горщик.

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