Це може викликати харчове отруєння: які продукти не можна готувати в мультиварці

Мультиварка полегшує життя тим, кому доводиться поєднувати роботу в офісі з домашніми обов'язками. Але якщо ви постійно готуєте в ній, вам варто знати деякі правила.

Зазвичай процес приготування страв у мультиварці має лише один етап. Закладання до неї одночасно всіх інгредієнтів економить час і спрощує життя. В мультиварці можна готувати різні страви: від супів, тушкованих страв і гарнірів – до основних страв, м'яса й десертів.

Але як і з будь-яким кухонним приладом, важливо вживати запобіжних заходів, щоб їжа, яку ви готуєте, не містила бактерій. І є одна поширена помилка, якої припускаються багато людей і яка може спричинити серйозне харчове отруєння.

Про те, що не можна готувати в мультиварці, розповідає Мirror.

До мультиварки не рекомендується класти заморожене м'ясо, овочі або готові заморожені страви, оскільки їхнє повне розморожування і початок приготування може забрати багато часу. А це означає, що продукти зберігатимуться в мультиварці за небезпечної температури протягом тривалого часу, що може призвести до зростання бактерій.

Щоб цього уникнути, краще спочатку розморозити заморожені інгредієнти в холодильнику, в холодній воді або в мікрохвильовій печі.

Єдиний виняток – якщо ви використовуєте готову їжу, на пакованні якої зазначено, що інгредієнти треба класти до мультиварки в замороженому стані.

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