Це може все зіпсувати: 4 поширені помилки, яких ви можете припускатися під час прання

З появою все досконаліших пральних машин прання стає дедалі легшим заняттям. Та, виявляється, це зовсім не захищає нас від помилок, які ведуть до псування улюбленого одягу.

Немає нічого сумнішого в домашній роботі, ніж зіпсований під час прання одяг. Улюблена біла футболка, що стала нерівномірно рожевою після прання у змішаному циклі, або кашеміровий светр, зіпсований гарячою водою до розміру, який більше підійде вашому мопсові, можуть надовго зіпсувати настрій.

Експерти розповіли Еxpress.co.uk, яких помилок ми часто припускаємося під час прання і як можна їх уникнути. Отже, погляньмо, що ми робимо не так.

Забуваємо вичистити кишені перед пранням

Невеликі предмети, залишені в кишенях, легко потрапляють до барабана нашої пральної машини. За високих швидкостей обертання ці предмети можуть пошкодити тканину. Завжди перевіряйте кишені на наявність предметів, які не треба прати, як-от монети, банкноти, серветки, навушники та ключі.

Не дивимося на етикетку

За словами експерта, люди часто не перевіряють етикетки своїх речей і просто припускають, що для прання всього одягу потрібен один і той самий режим. Багато людей завжди встановлюють у своїх машинах режим прання за температури 40°C або 60°C, що може бути шкідливим для деяких видів одягу.

Кожен тип матеріалу вимагає різної швидкості прання та температури. Наприклад, шерсть і шовк краще прати за температури 30°С в режимі делікатного прання, і їх не можна сушити в сушильній машині.

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Залишаємо одяг нерозправленим

Часто люди забувають розправити скручені шкарпетки, колготки або підковдри, закрити застібки. Але речі, заправлені всередину себе або заплутані в інших предметах одягу, можуть спричинити нерівномірне прання.

Експерти рекомендують ретельно розправляти речі і навіть застебнути всі ґудзики, блискавки та застібки вашого одягу, щоб переконатися, що інші матеріали не пошкодяться та не зачепляться за них під час прання.

Також будьте дуже уважні до застібок-липучок. Не можна прати речі на липучках разом із тонким трикотажем або, наприклад, спортивним одягом. Липучки можуть зачепитися за тканину та зіпсувати її.

Не вивертаємо одяг навиворіт

Експерт з прання порадив прати джинсові речі навиворіт, щоб запобігти надто швидкому вицвітанню. Це також допоможе захистити інший одяг під час прання від пошкодження через тертя.

Це також може продовжити термін служби старих і зістарених більш делікатних джинсових речей. Також варто вивертати навиворіт речі з графічними принтами, аплікаціями та декором зі стразів або паєток.

Що прати не можна

За словами фахівця з прання, є дві категорії речей, які прати в машині не можна за жодних обставин. До них належать:

краватки

шовкові речі

Експерт рекомендує віддавати ці речі до хімчистки.

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