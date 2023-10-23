Це набагато простіше, ніж здається: дві головні умови для вирощування орхідей

Орхідеї — популярні кімнатні рослини, вони довго і красиво цвітуть, але мають репутацію досить складних у догляді.

Причина, через яку орхідеї так складно доглядати, полягає в тому, що власники цих екзотичних кімнатних рослин зазвичай їх занадто рясно поливають. За правильного догляду орхідеї можуть жити від 15 до 20 років, а деякі види можуть цвісти від двох до трьох місяців.

Експерт Еxpress.co.uk поділилася з читачами двома важливими порадами щодо догляду за орхідеями.

Яку температуру люблять орхідеї

Важливий аспект догляду за орхідеями – температура. Орхідеям подобається температура від 10 до 27°C. Вам необхідно знайти для орхідей місце далеко від сухого тепла центрального опалення та водночас подалі від холодних протягів.

Яке поливання потрібне орхідеям

Надмірне поливання орхідей може призвести до кореневої гнилі, яка зрештою призводить до загибелі орхідей. Замість того, щоб розмірковувати, як часто орхідеям потрібна вода, їхнім власникам варто скласти графік їхнього поливу. Щоб підвищити вологість, не вдаючись до поливання, можна швидко обприскати рослину водяним туманом або створити піддон із водою.

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Для цього візьміть неглибоку тарілку і додайте в неї кілька камінців, потім додайте води та помістіть орхідею поверх камінців. Просто переконайтеся, що рослина не стоїть просто у воді, оскільки це може спричинити гниття коренів і, зрештою, ваша орхідея може загинути». Орхідеї люблять вологість і віддають перевагу вологості від 50 до 70 відсотків. Власники орхідей можуть використовувати зволожувач повітря, якщо в кімнаті дуже сухо.

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