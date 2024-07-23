Це не гуманно, але ефективно: ще один спосіб позбутися слимаків

Ненажерливі молюски не зупиняться буквально ні перед чим, щоб позбавити ваш сад всього, що ви з любов'ю посадили, пережовуючи полуницю, малину, рослини томату, картопляне листя і всі види квітів у прагненні вгамувати свій нестримний голод.

Садівники часто діляться рекомендаціями щодо знищення та відлякування слимаків. Досить ефективною є порада запропонувати їм пиво. Слимаки повзуть на запах і тонуть у неглибокій ємності зі своїм улюбленим напоєм. Також деякі садівники будують для слимаків пастки з глиняних горщиків, у які вони заповзають у пошуках вологи та прохолоди і потім не можуть вибратися.

Ще одну стратегію пропонує Express.co.uk. Садівникам рекомендують посипати газони, клумби та грядки використаною кавовою гущею.

Як це працює

Кофеїн токсичний для слимаків та равликів, тому деякі фахівці з садівництва рекомендують його як метод боротьби зі шкідниками. Кавова гуща містить хімічну речовину під назвою алкалоїд, яка отруйна для слимаків. Коли слимаки ковтають кавову гущу, вони страждають від сильного зневоднення і зрештою вмирають.

Однак попереджаємо: кава — дуже болісний спосіб смерті слимаків, гірший, ніж сіль, тому не наносьте кавову гущу безпосередньо на слимаків або равликів (топтати їх буде набагато швидше і менш жорстоко).

Замість цього просто посипте кавовою гущею ґрунт, навколо піднятих грядок або горщиків у суху і ясну погоду, і тоді, коли піде дощ, слимаки не пройдуть через каву, тим самим захистивши ваші дорогоцінні квіти та врожай.

Чому від кавової кущі подвійна користь

Як використовувати каву в саду / Фото: Credits

Дослідження показали, що кавова гуща знижує чисельність слимаків та равликів на 50–90 відсотків.

Кава також не вплине на ваші рослини, більше того, деякі дослідження показали, що кофеїн дійсно прискорює зростання рослин.

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