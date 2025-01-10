Це варто знати: як правильно пересадити фіалки

Фіалки — це витончені кімнатні рослини, які можуть тішити вас своїм цвітінням багато років за умови правильного догляду.

Видання Martha Stewart поділилося корисними порадами про те, як пересаджувати та розділяти ці рослини, щоб вони залишалися здоровими та красивими.

Коли пересаджувати фіалки

Пересаджування є важливою частиною догляду за фіалками. З часом їхня крона може вирости до розмірів пальми: нижнє листя жовтіє та опадає, а верхня частина продовжує розвиватися. Коли відстань між краєм горщика та кроною стає значною — час омолодити вашу рослину.

Чому це важливо

Фіалки можуть жити до 50 років, але для цього їм потрібно створити комфортні умови. У міру росту рослину необхідно пересаджувати у більші горщики, щоб уникнути занадто тісного розташування коренів. Якщо ваші фіалки мають ослаблений вигляд, а їхнє листя починає в'янути, це явний сигнал, що настав час для пересаджування.

Фіалки найкраще почуваються, коли їхнє коріння трохи притиснене. Тому не поспішайте пересаджувати, якщо ваша рослина має здоровий вигляд.

Як розділити фіалки

Під час пересаджування можна також розділити фіалку на кілька нових рослин.

Легко постукайте стінками горщика об тверду поверхню або скористайтеся ножем, щоб відокремити ґрунт від країв горщика. Коли рослину витягнуто з горщика, відріжте нижню третину кореневої кульки. Легко струсіть або змийте залишки землі з коренів, але намагайтеся не пошкодити їх. За допомогою гострого ножа розділіть рослину на 2-3 менші частини, орієнтуючись на природне розділення. У кожної нової рослини має бути достатньо коренів. Обріжте буре, зів'яле або пошкоджене листя.

Як правильно пересадити фіалки

Пересаджування фіалок — це процес, який потребує уваги до деталей.

Підготуйте горщик. Виберіть більший чистий горщик з гарним дренажем. Покладіть невеликий шматок сітки або керамічного посуду на дренажний отвір. Використовуйте спеціальний ґрунт. Наполовину заповніть горщик попередньо змішаним субстратом, призначеним для фіалок. Найкраще підійде легкий, вологий ґрунт з мохом сфагнуму та перлітом. Розмістіть рослину. Зробіть поглиблення у ґрунті, поставте фіалку у новий горщик, додайте більше землі, щоб покрити коріння. Уникайте надмірного заглиблення рослини. Обробіть стебло. Якщо у рослини є оголене стебло, злегка поскребіть його ножем, щоб видалити кору, яка утворюється під час старіння.

Як доглядати за рослиною після пересаджування

Поливання. Завжди використовуйте свіжий ґрунт для пересаджування. Після завершення добре полийте рослину, але стежте, щоб ґрунт залишався вологим не довше 15-20 хвилин. Якщо вода затримується — це ознака надмірного поливання.

Очищення. Під час пересаджування видаліть усе мертве листя або таке, що відмирає, та стебла. Це сприятиме новому росту.

Поради:

Фіалки потребують яскравого, але розсіяного світла.

Використовуйте добрива, спеціально розроблені для цвітучих кімнатних рослин.

Фіалки квітнуть майже постійно. Видаляйте зів'ялі квіти, щоб стимулювати утворення нових.

Догляд за фіалками не лише підтримає їхнє здоров'я, але й подарує вам радість від їхнього пишного цвітіння упродовж багатьох років.

Ми також писали про те, як часто необхідно змінювати ґрунт у вазонах кімнатних рослин.

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