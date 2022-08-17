Це вбиває ваші рослини: чотири головні помилки садівника, які можна зробити в спеку

У спеку роботи в саду потрібно планувати з особливою обережністю. Якщо не дотримуватись рекомендацій досвідчених садівників, можна занапастити улюблені квіти, кущі та спалити газон.

Спека, яка не спадає тривалий час, може бути надзвичайно руйнівною для саду, призвести до в'янення квітів, спалювання листя і висихання коренів. У такі дні є спокуса збільшити полив, а це може спричинити ще більше проблем, ніж вирішити, попереджають професіонали.

Садовий експерт розповів Express.co.uk, як допомогти саду вижити в спеку. Він назвав чотири найбільші помилки, які садівники можуть зробити в спеку.

Полив

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Найпоширеніша помилка, яку можна зробити під час спеки, — це, безумовно, надмірний полив, який садівники практикують у період паніки. Але це не тільки призводить до витрачання великої кількості води, але і може принести саду більше шкоди, ніж користі.

Перезволоження так само згубно для рослин, як і посуха, а в деяких випадках може виявитися навіть шкідливішим. Надмірний полив може зробити ґрунт заболоченим, а це означає, що рослина не зможе поглинати кисень, необхідний для нормального функціонування. Це може викликати загнивання коренів, обмежити кількість поживних речовин, які рослина може вбрати, і навіть вбити рослину.

Занадто коротка стрижка трави

Питання, як стригти газон, хвилює всіх, хто його має. Під час сильної спеки є проста відповідь – не стрижіть траву якнайдовше. У спеку краще, щоб трава була не менша за 7-8 см заввишки». Довша трава відкидає тінь і дозволяє грунту зберегти частину вологи, яку вона втратила б, якби була коротшою і повністю піддавалася впливу сонця.

Багато професійних садівників залишають траву в 15-16 см заввишки на весь період спеки.

Горщики з квітами на сонці

Квіти в горщиках та кашпо — прикраса саду, але вони особливо вразливі у спекотну погоду. Зате можна легко прибрати їх з сонця, доки не закінчиться особливо спекотна погода.

У самий розпал сонця і в найспекотніший час дня між 12 і 16 годинами перемістіть рослини в тінь і прикрийте свіжопосаджену зелень.

Однак для стаціонарних рослин цей спосіб не підійде. Для них можна використовувати тенти, що затіняють, і сітки, також можна використовувати простирадла або картонні коробки.

Пересадка рослин

Найбільша помилка, яку можна зробити з рослинами в спекотну погоду, це пересадити їх. Спека вже становить великий ризик для рослин, а пересадка робить їх вразливішими.

Це правило особливо стосується молодих рослин, які мають тендітну кореневу систему, яка може висохнути, перш ніж рослина встигне зміцніти на новому місці.

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