Це врятує ваші троянди: садівник розповів, як не дати рослинам зів'янути в спеку

Сезон цвітіння троянд – у самому розпалі. Але через спеку улюблені кущі здаються нудними через пожовкле листя та хирляві квітки. Як врятувати розарій, що страждає від спекотного літа, розповідає досвідчений садівник.

Троянди, особливо деякі тіньолюбні сорти, можуть сильно постраждати від спеки. В рожевих кущів жовтіє листя, стають слабкими голівки, "горять" пелюстки.

Щоб цього не сталося, пропонуємо вам скористатися порадами Філіпа Гаркнесса, співвласника Harkness Roses – одного з найстаріших розплідників у Британії, – якими він поділився з читачами Еxpress.co.uk.

Садовий експерт наполягає на тому, що у випадку з трояндами, які страждають від спеки, профілактика важливіша за лікування, і стверджує, що секрет полягає у створенні відповідного середовища для ваших рослин. Сильна і здорова рослина здатна стійко витримувати навіть тривалу спеку, тому ваше завдання – зробити все, щоб ваші троянди зустріли несприятливі погодні умови у всеозброєнні.

Виключіть стрес

Дуже важливо переконатися, що ваші троянди мають достатньо сонячного світла, що вони не розташовані в занадто темних і густонаселених іншими рослинами місцях. Якщо квіти посаджені поряд із великою живою огорожею, вони боротимуться за воду та світло. Такий стрес сильно погіршує здатність рослини чинити опір несприятливим погодним умовам, як-от спека.

Думайте про рослини як про людей. Вони теж страждають від стресу у спекотних, посушливих умовах та за наявності конкуренції.

Як врятувати троянди від спеки / Фото: Credits

Не забувайте про підживлення

Постійне підживлення має вирішальне значення для підтримки життєздатності ваших троянд. Філіп пропонує раз на два тижні робити рідке підживлення, а також стежити за тим, щоб навколо рослини була достатня циркуляція повітря.

Поливайте вранці

Він також вітає переваги раннього ранкового поливання, особливо для троянд. У цьому з ним солідарні практично всі досвідчені садівники, які стверджують, що поливати рослини потрібно рано-вранці.

Лікуйте їх

Троянди хворіють, тому з їх поширеними недугами треба вчасно боротися. Чорна плямистість – одна з найпоширеніших інфекцій троянд – це грибок, який переноситься повітрям і який часто з'являється після першого квітіння, коли захисні сили рослини знижуються через необхідність продукувати суцвіття. Для профілактики чорної плямистості Філіп пропонує гранульовані підживлення у травні та червні, а також внесення добрив для троянд на початку червня. Літнє обрізування також може зменшити шкоду від чорної плямистості.

Цвіль, яка має вигляд білих борошнистих плям, часто з'являється в серпні, особливо у вологій атмосфері або коли рослину не поливають належним чином у спекотні періоди. Філіп каже, що якщо ваша рослина уражена пліснявою, ви повинні дати пошкодженим квітам відцвісти, перш ніж обрізати стебло, щоб допомогти рослині відновитися.

Для боротьби з попелицею Філіп пропонує використовувати часниковий спрей як ефективний засіб відлякування, також можна використовувати слабкий розчин рідини для миття посуду.

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