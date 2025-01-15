Це знищить ваш одяг: 4 руйнівні лайфгаки з TikTok

TikTok пропонує безліч цікавих хитрощів, але не всі вони корисні. Деякі популярні методи прання можуть призвести до швидшого зношення вашого одягу, втрати кольору або навіть пошкодження тканин.

Видання Real Simple розповіло про чотири популярні лайфгаки з прання, які стали хітами у TikTok, але насправді вони можуть зіпсувати ваш одяг. Якщо ви хочете, щоб ваш гардероб мав ідеальний вигляд, обов’язково уникайте цих помилок.

Замочування у гарячій воді з содою

Хештег #laundrystripping зібрав понад 182 мільйони переглядів і цей метод здається справжнім порятунком для очищення білизни. Але не все так райдужно. "Замочування" білизни може бути надзвичайно шкідливим для тканин.

Зазвичай для цього методу використовується гаряча вода, яка може пошкодити тканину, послабити волокна та призвести до усадки. Крім того, використання соди створює лужні умови, що ще більше шкодить волокнам і може спричинити втрату барвника.

Що робити натомість: якщо ви хочете очистити свій одяг, використовуйте пральний засіб, спеціально розроблений для цього, та обирайте теплу, а не гарячу воду. Це допоможе зберегти структуру та колір тканин.

Виготовлення власних мийних засобів

Популярні TikTok-відео, які закликають виготовляти пральні порошки власноруч, обіцяють значну економію. Але насправді це не така вигідна ідея, як здається. Вони:

не мають ефективності професійних пральних порошків;

можуть залишати одяг недостатньо випраним;

не можуть впоратися з жорсткою водою, яка робить тканини грубішими;

не запобігають повторному відкладенню бруду, а це може спричинити неприємний запах.

Що робити натомість: купуйте готові пральні порошки від надійних брендів. Вони створені на основі наукових досліджень і забезпечують ефективне прання навіть у складних умовах.

Змішування різних пральних порошків

Здається, що змішування декількох видів пральних порошків може підвищити їхню ефективність. Але це ще один міф.

Продукти для прання розробляються так, щоб бути стабільними та ефективними протягом визначеного періоду. Коли ви змішуєте порошки, створені для різних завдань, це може призвести до непередбачуваних хімічних реакцій та зниження ефективності.

Що робити натомість: використовуйте один пральний порошок, який відповідає вашим потребам. Якщо ви хочете посилити очищувальну дію, додайте до прання засіб для попереднього замочування.

Додавання оцту

Оцет вважається універсальним засобом для чищення та дезодорації, але його застосування для прання одягу може бути марним. Магазинний оцет має низьку концентрацію та для досягнення ефекту вам знадобиться щонайменше п'ять чашок.

Низький pH оцту нейтралізується майже миттєво після контакту з водою, а це робить його очищувальну силу мінімальною.

Що робити натомість: використовуйте спеціальні продукти для видалення запахів і залишків прального порошку. Цей засіб працює як шампунь для вашого одягу — він не тільки усуває запахи та залишки, а й робить тканини м’якшими, яскравішими та свіжішими. Підходить навіть для спортивного одягу та рушників.

Дотримуйтесь перевірених порад і використовуйте якісні засоби для прання, щоб ваш гардероб залишався у чудовому стані на довгі роки.

Ми також писали про те, як часто треба прати одяг.

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