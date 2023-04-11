Час картоплі: коли, як і які сорти садити

Більшість щасливих власників власної ділянки землі намагаються виростити по можливості більше врожаю овочів, ягід і фруктів. І насамперед – картоплі. Якщо запастися своєю картоплею – взимку дам собі раду! До речі, саме зараз для цього саме час.

Якщо на березі з'явилося листя, значить, час зайнятися саджанням картоплі. Так вважає кандидат сільськогосподарських наук, раніше – старший науковий співробітник НДІ картоплярства "Полісся", а тепер – дачник з науковим ступенем Анатолій Піндак.

Якщо висаджувати саме в цей період, ви гарантовано "тікаєте" від так званих "зворотних" заморозків початку травня, висаджуєте бульби в прогріту землю, а травневі дощі допоможуть рослині набратися сил і дати багато якісних бульб.

Вирощувати картоплю на дачі знову стало вигідно

Приємно на своїй ділянці підрити горбок під картопляним кущем і вивудити молоді бульби гарантованої свіжості на обід! Крім того, картопляна грядка – це привід здолати гіподинамію і лінощі, які наростають, а також заощадити чимало коштів з охлялого сімейного бюджету.

Агротехніка вирощування картоплі нескладна, але є кілька прийомів, які дозволять вберегти грядку від хвороб, шкідників, погодних катаклізмів і отримати гідний урожай.

Коли краще садити картоплю

Отже, народний календар рекомендує висаджувати картоплю, коли на березі з'явилися молоді листочки. Наука цілком згодна з народним календарем, що буває нечасто. Температура землі в цей час вже становить необхідний мінімум – 8-10 градусів тепла.

Слід пам'ятати, що після садіння картопля дає сходи через 2-3 тижні, коли мине небезпека травневих поворотних заморозків (для рослини згубна навіть нульова температура повітря) і майже гарантовано пройдуть весняні дощі. Прекрасний час для вегетації.

Якщо ж посадили раніше і сходи вже з'являються на поверхні, їх можна прикрити агроволокном (якщо площа під картоплею невелика), мульчуванням соломою, а найкраще – "поховати" сходи під гребенями землі. Земля врятує від можливих заморозків, а, крім того, рослина дасть додаткові бічні пагони – столони, на яких теж розвинуться бульби. Картопля любить, коли її високо підгортають. І врожайність підвищується, і бур'яни менше долають.

Якщо літо очікується посушливе, підбираємо місце під картоплю в низинах (якщо є можливість вибирати, звичайно), де грунтові води ближче, в ідеалі – 50-60 сантиметрів від поверхні. Тоді хороший урожай гарантований.

Як підготувати землю і самі бульби до садіння

Для нормальної вегетації картоплі потрібна їжа. Це азот, фосфор і калій, якими потрібно удобрити грунт. Якщо немає органіки, вносимо (відповідно з нормами внесення) нітроамофоску – мінеральне добриво з характерними рожевими гранулами. Воно найбільш оптимальне.

Перед тим як опустити бульби в землю, їх потрібно обробити спеціальними препаратами, щоб захистити майбутній урожай від хвороб і шкідників, зокрема, дротяники і личинок хруща. Це, зокрема, препарат "Престиж" і йому подібні.

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Розстилаємо на землі поліетиленову плівку, розкладаємо на ній посівний матеріал, обприскуємо "Престижем", обережно перевертаємо бульби граблями або сапою і обприскуємо з іншого боку. Даємо трохи обсохнути, стаємо до садіння. При цьому обов'язково користуємося рукавицями, а після – гарненько миємо руки.

Що стосується боротьби з колорадським жуком вже по рослині, асортимент препаратів дуже великий, тут їх перераховувати особливого резону, мабуть, немає. Зауважимо лише, що "хімію" для боротьби з шкідниками і бур'янами потрібно купувати лише в спеціалізованих магазинах. На ринках дуже багато фальсифікату.

Які сорти картоплі вибрати під посадку

У ранньостиглих сортів формування бульб йде одразу ж з початком вегетації. Тому вже на 45-й день після садіння ми отримуємо товарні бульби. Це, наприклад, сорту "Тайфун", "Овація" (польський сорт). Хороший німецький сорт "Романце" (Romanze). Як і раніше актуальний сорт "Білявка", створений у НДІ картоплярства "Полісся" (с. Грозино, Житомирська обл.), до створення якого має прямий стосунок наш експерт Анатолій Піндак. Сорт районований в Поліському регіоні і дуже урожайний.

Слід сказати кілька слів про сівозміні: за достатньої кількості добрив картоплю можна вирощувати на одному місці кілька років поспіль без істотного зниження врожаїв. Однак доведеться використовувати більше хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами. Так що, якщо є така можливість, ліпше, звичайно (і для землі, і для самої агрокультури), міняти ділянки під картоплею. Попередником для картоплі може бути будь-яка культура, крім пасльонових (томатів, тютюну, перцю, баклажанів), оскільки у них однакові з картоплею шкідники і хвороби.

Отже, час картоплі настав. Не пропустіть його!

Юлія Мельничук

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