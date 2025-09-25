Час множити красу власного саду: 8 багаторічних рослин, які треба поділити у вересні

Гости / © ТСН

Протягом весняних і літніх місяців здорові кущі квітів та листя розширюються, стаючи вищими й ширшими. До осені у вашому саду може не вистачати місця для зростання і цвітіння рослин навесні.

Вересень — ідеальний час для боротьби з цією перенаселеністю. Хоча мертві або хворі рослини, можливо, доведеться видалити та викинути, ваші улюблені багаторічні рослини можна розділити на кілька менших, залишивши достатньо місця для нового зростання навесні.

Які рослини треба поділити у вересні, розповідає GardeningKnowHow.

Розділяй і володарюй

Якщо садова рослина виросла надміру високою, її можна обрізати до потрібного розміру за допомогою секаторів. Та якщо коренева система збільшилася і займає занадто багато місця на грядці, вам потрібно розділити кущ на частини. Цей процес відомий як поділ. Оскільки він створює нові рослини, це часто обговорюється як форма їх розмноження.

Процес поділу дуже схожий на пересадження за винятком того, що ви розрізаєте грудку перед пересадженням. Це нескладна процедура:

Викопайте рослину разом з корінням за допомогою лопати.

Розділіть кореневу грудку на дві або більше частин — вам може знадобитися гострий інструмент.

Пересадіть одну з них на початкове місце. Інші можна пересадити по саду або подарувати сусідам.

Оскільки поділ рослини створює для неї стрес, краще уникати теплового удару. Дійте, коли погода прохолодна, але не холодна. Осінь часто є гарним сезоном для садових робіт, і багато багаторічних рослин найкраще ділити саме цієї пори року. Дійте приблизно за чотири тижні до перших сильних заморозків, щоб коріння рослини встигло прижитися до зими.

8 популярних садових рослин для поділу восени

Більшість багаторічних рослин найкраще ділити восени, одразу після того, як вони закінчать цвісти. Ось вісім рослин, які потрапили до цього списку.

Айстри

Айстри / © Associated Press

Коли ви вирощуєте айстри, діліть їх кожні три-чотири роки, щоб вони продовжували цвісти. Розділяючи кущі, викидайте найстаріші кореневища, залишаючи лише молоді, здорові ділянки. Пересаджуйте їх неглибоко, щоб кореневища залишалися трохи над ґрунтом.

Коралові дзвіночки

Коралові дзвіночки / © Credits

Осінь — найкращий час для поділу коралових дзвіночків, якщо вони переповнені. Викопайте кущ і розділіть його на дві-чотири частини. Пересадіть кожну на підготовлені місця для посадження.

Журавці

Журавці / © Credits

Якщо ви вирощуєте журавець на своєму подвір’ї, то знаєте, що ці витривалі й гарні багаторічники ростуть кущами. Вони квітнуть увесь сезон і можуть зарости за кілька років. Найкращий час для поділу — осінь, коли вони закінчать цвісти.

Лілійники

Лілійники / © Credits

Чудові квіти лілійника живуть лише один день, тому сумно, коли з часом вони стають усе меншими й меншими. Поділ лілійників восени добре допомагає їх омолодити. Викопайте кущі, а потім розділіть їх, залишаючи три віяла листя та велику кількість коренів у кожній ділянці.

Гости

Гости / © ТСН

Ці улюбленці тіні швидко ростуть. Гости можуть подвоїти свій розмір за кілька хороших сезонів, і у них утворюються мертві центри в кронах, які мають непривабливий вигляд. Це робить їх гарними кандидатами для осіннього поділу що три-чотири роки. Викидайте мертві ділянки.

Іриси

Іриси / © Associated Press

Ірис може добре рости кілька років, але потім рослини неминуче починають задихатися. Поділ їх восени означає краще цвітіння навесні.

Півонії

Півонії / © Associated Press

Коли квіти півоній розростаються за межі відведеної їм грядки, настає час ділити їх, і осінь — найкращий час. Викопайте кореневу грудку та обережно відріжте її від материнської рослини. Розріжте на частини, залишаючи щонайменше три бруньки на кожній ділянці, а потім пересадіть.

Шавлія

Шавлія / © Credits

Важко знайти надійнішу квітучу багаторічну рослину, ніж шавлія — рослина, відома своїм пір’ястим листям і чудовими колосками квітів, які приваблюють запилювачів. Вони швидко ростуть і розростаються, тому плануйте ділити їх кожні кілька років.

Найкращі поради щодо поділу багаторічних рослин