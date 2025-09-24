- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Час садити тюльпани: що додати до ґрунту для їхнього барвистого цвітіння навесні
Робота садівника ніколи не закінчується. Сезон 2025 року добігає кінця, коли настає осінь, і більшість квітів та рослин починають відмирати, а садоводам уже рекомендується почати працювати над цвітінням наступного року.
Може здатися, що ще неймовірно рано думати про квіти 2026 року, але досвідчені садівники закликають людей випередити ситуацію і почати вносити зміни, які покращать ваші квіти та квітучі рослини наступної весни.
Що необхідно зробити просто зараз, розповідає Еxpress.co.uk.
Весняні цибулини можна садити до горщиків або на квіткові клумби протягом осені. Нарциси, гіацинти та крокуси найкраще садити до кінця вересня, коли ґрунт ще теплий. Жовтень і листопад — гарний час для садіння тюльпанів.
Цибулини тюльпанів, крокусів і нарцисів можна садити до горщиків або на квіткові клумби. Якщо у вас велика ділянка трави, спробуйте посадити на газон цибулини крокусів для яскравого кольорового шоу ранньою весною.
Якщо ви садите до горщиків, використовуйте компост без торфу та добре утрамбуйте цибулини для чудової композиції — ви навіть можете розсадити їх шарами для послідовної кольорової гами.
Цього місяця також потрібно виконати інші роботи. Якщо у вас є багаторічні рослини, які почали рости занадто щільно, вам треба розділити їх у вересні.
Якщо деякі з ваших багаторічних квітів добре ростуть і утворили великі кущі, ви можете зараз викопати їх та розділити на секції.
Потім ви можете пересадити одну секцію назад на те саме місце, а іншу — в іншому місці саду або подарувати її друзям.
Це найкраще працює з витривалими, холодостійкими багаторічниками, як-от герань, медунка, манжетка, астранція і флокс.