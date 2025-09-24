Час садити тюльпани: що додати до ґрунту для їхнього барвистого цвітіння навесні

Тюльпани / © Associated Press

Може здатися, що ще неймовірно рано думати про квіти 2026 року, але досвідчені садівники закликають людей випередити ситуацію і почати вносити зміни, які покращать ваші квіти та квітучі рослини наступної весни.

Що необхідно зробити просто зараз, розповідає Еxpress.co.uk.

Весняні цибулини можна садити до горщиків або на квіткові клумби протягом осені. Нарциси, гіацинти та крокуси найкраще садити до кінця вересня, коли ґрунт ще теплий. Жовтень і листопад — гарний час для садіння тюльпанів.

Цибулини тюльпанів, крокусів і нарцисів можна садити до горщиків або на квіткові клумби. Якщо у вас велика ділянка трави, спробуйте посадити на газон цибулини крокусів для яскравого кольорового шоу ранньою весною.

Якщо ви садите до горщиків, використовуйте компост без торфу та добре утрамбуйте цибулини для чудової композиції — ви навіть можете розсадити їх шарами для послідовної кольорової гами.

Цього місяця також потрібно виконати інші роботи. Якщо у вас є багаторічні рослини, які почали рости занадто щільно, вам треба розділити їх у вересні.

Якщо деякі з ваших багаторічних квітів добре ростуть і утворили великі кущі, ви можете зараз викопати їх та розділити на секції.

Потім ви можете пересадити одну секцію назад на те саме місце, а іншу — в іншому місці саду або подарувати її друзям.

Це найкраще працює з витривалими, холодостійкими багаторічниками, як-от герань, медунка, манжетка, астранція і флокс.