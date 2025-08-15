Час відмовитися від петуній: чому це треба зробити та чим замінити традиційні рослини для клумб

Петунія / © Associated Press

Прогуляйтеся найближчим парком або вашим районом — і ви майже гарантовано помітите ті види традиційних рослин для клумб, на які садівники покладаються десятиліттями: петунії, лілії, герані, бегонії та антиринуми, всі з яких пропонують надійний колір та ефект протягом усього літа.

Але, як повідомляє GardensIllustrated, набуває популярності рух за заміну цих старомодних варіантів більш сучасними варіантами з однієї простої причини: вони пропонують набагато більше для запилювачів.

На благо бджіл

Цинія / © Associated Press

Експерти кажуть, що багато традиційних клумбових рослин цінуються за свій колір, однорідність та довговічність квітів ціною стерильності або махрових квітів, що значно ускладнює доступ запилювачів до нектару, а це означає, що вони витрачають дарма цінну енергію. Іноді додаткові пелюстки фактично замінюють частини квітки, які містять нектар або пилок, а це означає, що вони взагалі нічого не дають комахам.

Петунії

Спосіб вирощування цих рослин також може мати шкідливий вплив на довкілля порівняно з іншими сортами, особливо з тими, які можна виростити з насіння вдома. Масово вирощені клумбові рослини зазвичай вирощують у великих теплицях, використовуючи велику кількість енергії та води, а потім їх пересаджують у пластикові або полістирольні контейнери, які надзвичайно важко переробити.

Якщо ви принесете їх додому, ці рослини, що потребують особливого догляду, потребуватимуть ще більше поливу та догляду.

Гарна новина полягає в тому, що існує безліч фантастичних альтернатив, які ми можемо використовувати для підтримки запилювачів та покращення довкілля без шкоди для кольору.

Натуралістичні насадження в моді

Кілька ретельно підібраних замін можуть фактично вплинути на зміну вподобань, коли йдеться про дизайн саду. У той час, коли багато хто з нас звертається до більш натуралістичного стилю насаджень із більш пухкими, менш однорідними клумбами, що створюють складні шари кольору та текстури, відхід від традиційних клумбових рослин та їхніх щільних блоків яскраво забарвлених квітів відповідає тенденції до більш розслабленого вигляду.

За словами генеральної директорки Королівського садівничого товариства Клер Маттерсон, сталий розвиток — це тема, яка все більше об’єднує садівників Великої Британії, які зараз обирають рослини не лише за емоційну реакцію, яку вони викликають, але й за їхні ширші екологічні переваги.

На початку року Королівське садівниче товариство прогнозувало, що садівники продовжать відходити від традиційних клумбових рослин, натомість віддаючи перевагу більш довговічним, менш спраглим та міцним сортам, таким як шавлія, верес та жоржини, які останнім часом були популярними серед громадських садівничих груп.

Найкращі альтернативи клумбовим рослинам

Космея / © Associated Press

Кілька ретельно підібраних, але простих замін можуть суттєво вплинути на дику природу, яка відвідує наші сади, і це необов’язково означає відмову від однорічних рослин.

Чудові барвисті однорічні рослини існують. Асортимент дуже широкий. Фахівці рекомендують космею за її відкриту форму квітки та рясний урожай нектару та пилку. Наприкінці літа вона також забезпечує насінням птахів. Вербена жорстка (Verbena rigida) приваблює метеликів. Яскраві чорнобривці підійдуть, щоб привабити комах, таких як дзюрчалки, паразитичні оси та сонечка, а також відлякати шкідників своїм сильним ароматом.

Вирощуйте ці рослини, дружні до запилювачів, з насіння, і ви також скоротите енергоємний процес виробництва. Прямий посів у ґрунт або в картонні контейнери, такі як старі рушники для туалетного паперу або коробки з-під яєць, а також пересадження розсади в багаторазові теракотові горщики допомагає зменшити екологічні відходи.