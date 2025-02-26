Час вирощувати петунії: як і коли це робити

Петунія – одна з найулюбленіших квітів садівників. Вона тішить своїм цвітінням із початку літа та до перших заморозків. Виростити кущову петунію вдома – не складно, але є певні нюанси, яких варто дотримуватися.

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Коли сіяти петунію

Найкращий час для посіву петунії – з кінця лютого до початку березня. Це дасть змогу отримати міцну та здорову розсаду, яка зацвіте вже у травні. Для цього вам знадобиться звичайний ящик, у який потрібно насипати торфовий субстрат з рівнем pH 5,5-6, товщиною 5-7 см.

Як правильно сіяти

Перед тим як розміщувати насіння, на дно ящика слід покласти плівку з дірочками для дренажу. Потім полити субстрат теплою водою та зробити неглибокі рядочки на відстані 5-6 см один від одного. Чому не використовувати касети? Вони займають багато місця, особливо якщо ви вирощуєте петунії у домашніх умовах.

Насіння петунії дуже дрібне, тому його зручно висівати за допомогою вологої зубочистки чи сірника. Викладайте насіння на відстані 2-3 мм, не присипаючи торфом, оскільки воно потребує світла для проростання. У кожному рядку можна висіяти до 100 насінин. Після цього обережно зволожте кожен рядочок за допомогою пульверизатора та накрийте плівкою.

Температурний режим і догляд за сходженням

Для проростання насіння необхідна температура +25°C. Вже через 4-5 днів з’являться перші сходи. Після цього важливо регулярно зволожувати ґрунт, але не переливати. Як тільки рослинки проростуть, плівку необхідно зняти, адже її наявність може спричинити витягування сіянців.

Світло відіграє вирішальну роль у формуванні міцної розсади. Використовуйте LED-лампи на 8 Вт або фітолампи, розмістіть їх на відстані 15-20 см від рослин. Освітлення має бути постійним – і вдень, і вночі, особливо на перших етапах росту. Якщо у вас є добре освітлене підвіконня, сіянці можна виставляти на нього у денний час.

Пересадження розсади

Як тільки сіянці зміцніють, їх потрібно перенести у більші ємності. Найкращий варіант – пластикові стаканчики об’ємом 500 мл, оскільки у них коренева система буде почуватися комфортно. Через два тижні після пересадження можна розпочинати підживлення. Оптимальний варіант – добриво з формулою 20-20-20, яке містить азот, фосфор і калій у рівних частках.

Поради

Петунія – невибаглива квітка, але для її успішного вирощування слід дотримуватися кількох правил:

Поливати потрібно помірно, не допускати перезволоження.

Для пишного цвітіння важливо прищипувати верхівки рослин.

Петунія любить сонце, тому під час садіння у відкритий ґрунт обирайте добре освітлені місця.

Багато садівників успішно вирощують петунії вдома та отримують гарні результати. Чому б не спробувати й вам, адже це чудовий спосіб прикрасити свій сад або підвіконня.

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