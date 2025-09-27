Час змінювати дах: як зрозуміти, що прийшов час оновити покриття

Час змінювати дах: як вчасно зрозуміти, що прийшов час оновити покриття / © Associated Press

Все це призводить до термінових і дорогих ремонтів, а насправді ж вчасна діагностика допоможе уникнути катастрофи та зберегти сімейний бюджет. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно оглядати дах, на що звернути увагу та як розрахувати його реальний термін служби залежно від матеріалу.

Як самостійно оглянути дах

Навіть якщо ззовні все має гарний вигляд, проблеми можуть розвиватися непомітно. Необхідно хоча б двічі на рік, навесні та восени, робити базову перевірку.

Зовнішні ознаки пошкоджень

Лінія даху. Вона має бути рівною, без провисань або вигинів. Якщо є деформації, це сигнал про можливі проблеми з кроквами чи перекриттям.

Відсутні чи пошкоджені покрівельні елементи. Якщо загублено більше ніж п’ять черепиць або бітумного покриття — час викликати майстра.

Скручування чи вигинання черепиць. Це свідчить про старіння матеріалу через вологу та сонячне випромінювання.

Мох і водорості. Трохи зелені — не проблема, але масове розростання руйнує поверхню та затримує вологу.

Внутрішні ознаки

Перевірте горище — воно може «розповісти» більше, ніж сам дах. Зверніть увагу на:

проблиски денного світла крізь дошки,

вологі плями на кроквах або утеплювачі,

появу цвілі та грибка,

сліди від стікання води після дощу,

скупчення гранул від бітумних черепиць у ринвах (ознака руйнування).

Як розрахувати термін служби вашого даху

Кожен матеріал має власний «паспорт довговічності». Орієнтовні показники:

Бітумна черепиця — 20–25 років.

Архітектурна черепиця — 25–30 років.

Металочерепиця — 40–70 років (залежно від товщини сталі та покриття).

Керамічна чи цементно-піщана черепиця — 50–100 років.

Сланець — 75–100 років.

Дерев’яна дранка — 25–30 років (але потребує регулярного оброблення протигрибковими засобами).

Формула проста: відніміть фактичний вік даху від середнього терміну служби матеріалу. Якщо залишок менше ніж 5 років, плануйте заміну.

Варто діяти вчасно

Ігнорування ознак старіння даху може дорого коштувати. Протікання призводять до:

руйнування утеплювача,

псування внутрішнього оброблення,

появи цвілі, небезпечної для здоров’я,

ослаблення опорних конструкцій.

Вчасна заміна покрівлі — це інвестиція у безпеку, комфорт і довговічність будинку.

Як подовжити життя даху

Регулярно очищуйте ринви від листя та сміття.

Не допускайте скупчення снігу, його вага може перевищувати допустиме навантаження.

Періодично замовляйте професійний огляд (особливо після буревіїв чи граду).

Використовуйте якісні матеріали та сертифіковані захисні покриття.

Дах — не та частина будинку, про яку можна «забути» на десятиліття. Навіть найміцніший матеріал має свій термін служби. Регулярні огляди, правильний догляд і своєчасна заміна покриття допоможуть уникнути аварійних ситуацій, зекономити кошти та зберегти затишок у домі.