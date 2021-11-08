Чи може антипригарне покриття бути безпечним?

Винахід першого у світі антипригарного покриття зробив справжню революцію у виробництві посуду та на кухні.

Господарки більше не хотіли готувати їжу на старих сковорідках, до яких все прилипало, а виробники шукали різні матеріали та розробляли нові технології, щоб зробити посуд з антипригарним покриттям доступним та простим у виробництві.

Як з’явилось перше антипригарне покриття?

Розробником першої антипригарної сковорідки є француз Марк Грегуар. Інженеру спало на думку використати полімер під назвою політетрафторетілен (ПТФЕ), який гарно відштовхував від себе інші речовини, для покращення розсувної системи спінінгу. А ось дружина Марка мадам Колетт Грегуар підштовхнула чоловіка до думки, а чи не можна таким самим шаром покрити її сковорідку, бо їй набридло що під час приготування їжі до неї все липне.

Так випадок, інженерний мозок Марка Грегуара та практичність його дружини стали точкою відліку нової ери — сковорідок з антипригарним покриттям. Адже саме подружжя Грегуар розробило метод нанесення ПТФЕ на алюмінієвий диск, а в 1956 році заснували бренд, який зараз відомий на весь світ — TEFAL. (детальніше — tefal.ua/uk/bezpechnist-antypryharnoho-pokryttia).

Часто споживачі називають сковороди Tefal тефлоновими, що є помилковою думкою — тефлонове покриття попри схожість слів не має жодного відношення до сковорідок торгової марки Tefal. Teflon ТМ — це зареєстрований бренд американської хімічної компанії Chemours (до 2015 р. DuPont), тому сковорідки Tefal не є тефлоновими.

Що таке ПТФЕ чи є він безпечним?

Не дивлячись на те, що з моменту винаходу Грегуара його сковорідки набирали шаленої популярності, дослідження, які довели повну безпечність ПТФЕ для людського організму, почали проводити лише через 2 роки. Сьогодні є достатня доказова база, яка впевнено доводить: ПТФЕ безпечний не лише для здоров’я людини, а й для навколишнього середовища. Річ у тім, що ПТФЕ — унікальна речовина, на яку не впливають жодні відомі агресивні чинники: ані температура, ані вода, ані миючі засоби. Тобто полімер завжди залишається незмінним. Через ці унікальні властивості політетрафторетилен почали використовувати в медицині:

стоматології;

офтальмології;

операціях на серці.

У разі випадкового потрапляння речовини у людський організм, політетрафторетилен не завдає жодної шкоди та повністю виводиться природнім шляхом.

Повна відсутність шкідливих речовин

Інколи, коли мова заходить про антипригарне покриття — згадують речовину ПФОК (PFOA) перфтороктанову кислоту, яку використовують при виробництві окремих антипригарних покриттів, відштовхуючих бруд килимових поверхонь та спеціальних деяких пакувальних матеріалів. ПФОК — поліфторалкільна речовина, є стійкою в навколишньому середовищі і може бути шкідливою для здоров’я, накопичуючись в організмах живих істот. Через це екологи визнають перфтороктанову кислоту надмірно шкідливою, канцерогенною речовиною як для навколишнього середовища та і здоров’я.

Бренд Тефаль не використовує у виробництві антипригарного покриття ПФОК (що підтверджено відповідним знаком на упаковці кожного товару бренду). В 2015 в США, в країнах ЄС з 2020 року — перфтороктанова кислота була заборонена для виробництва посуду.

Безпечність та довговічність антипригарного покриття

Важливим аспектом безпеки вважається ще й матеріал самої сковороди під антипригарним покриттям, адже з часом антипригарне покриття може псуватися і на ньому можуть утворюватися тріщини. Бренд Тефаль використовує у виробництві тільки високоякісний метал і антипригарне покриття з титаном без домішок шкідливих для людського здоров’я кадмію і свинцю — що робить сковорідки Тефаль 100% безпечними для здоров’я.

Сковороди Tefal з багатошаровим антипригарним покриттям з додаванням титанових частинок, кристалів та навіть мінеральних часток — володіють найкращими характеристиками безпеки і довговічності при використанні.

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