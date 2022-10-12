Чи можна давати домашнім тваринам цибулю та часник

Восени особливо хочеться готувати теплі та запашні страви, зокрема й для чотирилапих. Але ви маєте знати про небезпеку цибулі та часника, без яких уявити більшість страв неможливо, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Цибуля та часник (Allium) належать до роду багаторічних рослин родини амарилісових. Під час механічного руйнування їхніх клітин (тобто, під час поїдання) виділяється речовина аліцин, яка розпадається до n-пропіл дисульфіду, який спричиняє гемолізис та анемію.

Цибуля та часник є токсичними у будь-якому вигляді: свіжому, сушеному, вареному, тушеному, смаженому. Причому часник приблизно в 5 разів токсичніший за цибулю. Зокрема певні породи собак, особливо японського походження, є більш чутливими (акіта-іну, шиба-іну). Також дуже чутливі до цих продуктів і коти.

Токсичні дози для тварин:

собаки - 15 г/кг

коти - 5 г/кг

Отруєння цибулею та часником призводить до:

гастроентериту (нудота, подразнення ротової порожнини, слинотеча, біль у животі, блювота, діарея);

лізису еритроцитів, який призводить до анемії (млявість, бліді ясна, прискорене серцебиття, прискорене дихання, слабкість, непереносимість фізичних навантажень), колапсу та навіть смерті;

цибуля здатна розслабляти міокард і розширювати кровоносні судини, спричиняючи низький кров’яний тиск;

хімічні речовини у складі цих рослин зменшують здатність крові до згортання.

Клінічні ознаки отруєння цибулею та часником можуть виникнути протягом кількох днів. Тому, якщо ви підозрюєте, що ваш улюбленець з‘їв цибулю або часник, - терміново зверніться до ветеринара, щоб вчасно почати антидотну терапію.

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