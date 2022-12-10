Чи можна давати домашнім тваринам молочні продукти

Багато людей впевнені, що молоко, сир або морозиво - чудовий варіант ласощів для домашніх тварин, до того ж "додаткове джерело кальцію". Однак таке харчування - поширена помилка.

Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна пропонує розібратися, чому ліпше не давати домашнім улюбленцям молочні продукти.

Давати молоко кішкам і собакам категоричні не можна, як коров'яче, так і козяче та будь-яке інше. Хоча кошенята та цуценята харчуються молоком матері, згодом із дорослішанням у тварин зменшується кількість ферменту лактази, необхідного для розщеплення лактози, що міститься в молоці та молочних продуктах.

Сюди ж відносяться кефір, сметана і сир. Сир може спричинити як діарею, так і закрепи у чотирилапого. Окрім того, через надлишок кальцію в раціоні цуценят великих і гігантських порід може розвинутися ламкість кісток.

Вершки - окрім лактози, містять значний відсоток жиру.

Твердий сир містить високий відсоток жиру (близько 50%) та солі, що провокує алергічні реакції, розлад шлунково-кишкового тракту, панкреатит, а також негативно впливає на харчові звички улюбленця, внаслідок чого він стає вибагливим до їжі.

Плавлений сир - це висококалорійний сирний продукт, в ньому немає жодної користі ні для тварини, ні для людини.

Згущене молоко - містить велику кількість цукру, його також не можна давати.

Йогурти з наповнювачами - містять цукор, барвники та ароматизатори.

Морозиво - складається з молока, вершкового масла, цукру, барвників та ароматизаторів.

Також звертайте увагу на склад вітамінів та ласощів, адже в них також часто додають сухе молоко.

Пам'ятайте, що непереносимість лактози може спричинити алергію, проблеми з шлунково-кишковим трактом і навіть призвести до смерті. Молоко в раціоні тварини має бути максимум до 3-4 місяців і це материнське молоко чи спеціальна молочна суміш для кошенят чи цуценят.

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