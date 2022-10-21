Чи можна давати домашнім тваринам яйця: особливості та протипоказання

Яйця є безпечним продуктом для собак та котів, а також чудовим джерелом білка, жирних кислот, вітамінів і мінералів. Детальніше про них розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Які корисні речовини містять
- яйця містять жирні кислоти, фолієву кислоту, Р, Fe, Se, вітаміни А, В2, B12;
- сирий курячий жовток та сире перепелине яйце містять вітамін D та лецитин;
- яйця містять 43-47% жиру. Якщо у вашого домашнього улюбленця є захворювання шлунка, кишківника, підшлункової залози та печінки, слід обережно додавати яйця у його раціон;
- також у них містяться амінокислоти метіонін та цистин;
- яєчна шкаралупа містить кальцій, який деяким тваринам потрібно додавати в раціон. Однак яєчна шкаралупа – не найсмачніший варіант та має гострі краї.
Варені чи сирі яйця
- варений білок засвоюється набагато краще, оскільки сирий містить білок авідин, що перешкоджає засвоєнню біотину – вітаміну, необхідного для здоров‘я шкіри та шерсті улюбленця;
- до того ж сирі яйця можуть стати причиною захворювання на сальмонельоз або ешерихіоз. Тому ліпше давати тваринам лише варені
Скільки яєць можна давати тварині
- яйце є одним з найпоширеніших алергенів для котів та собак, тому їх можна давати не частіше 1-3 разів на тиждень (не більше 1 на день);
- для дорослої собаки середньої або великої породи рекомендовано 1-2 яйця на тиждень;
- якщо у вашого улюбленця є сечокам‘яна хвороба (уролітіаз), а саме урати, яйця можуть замінити м‘ясо в раціоні, оскільки містять менше пуринів. Однак обов‘язково проконсультуйтеся з лікарем;
- споживання занадто великої кількості яєць також може призвести до ожиріння, панкреатиту та гепатозу, тому їх не слід використовувати як основну їжу.
Обов‘язково ретельно мийте яйця, щоб знизити ризик зараження сальмонельозом та ешерихіозом.
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