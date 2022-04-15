У реаліях війни багато власників тварин зіткнулися з проблемою нестачі корму, тому виникло логічне питання: чи можна годувати кішку собачим кормом, а собаку — котячим. Відповіла на це запитання ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Інтригу фахівчиня розвіяла одразу відповівши, що годувати тварин подібним чином не можна. І ось чому:

1. Корми для кішок калорійніші, ніж для собак.

2. Кішки потребують вищого рівня білків і жирів у кормі, тому що отримують з них необхідну енергію. Отримувати її із вуглеводів кішки не здатні. Такий корм викликає у собак панкреатит, ниркову та печінкову недостатність.

3. Корм для собак містить більше овочів, ніж корм для кішок, оскільки собаки, на відміну кішок, можуть отримувати енергію з вуглеводів.

4. Бета-каротин додають у собачий корм, щоб у кишкывнику ферменти розщеплювали рослинні каротиноїди в активний вітамін А. У котячі корми одразу додають вітамін А, тому що котячий метаболізм на таке перетворення не здатний.

5. Ніацин – вітамін групи В, необхідний для шкіри та шерсті. Кішки, на відміну від собак, не можуть перетворювати амінокислоту триптофан на ніацин, тому повинні отримувати її з м'ясом або рибою.

6. Арахидонова кислота – це незамінна поліненасичена жирна кислота, яку організм кішки не може синтезувати, тому її додають у корм. Собаки можуть виробляти арахідонову кислоту з інших незамінних жирних кислот.

7. Таурін – незамінна кислота для кішок, брак якої може призвести до проблем із серцем, сітківкою, репродуктивною системою та жовчною системою. Собаки здатні виробляти таурін самостійно.

8. Аргінін – важлива амінокислота, необхідна для метаболізму азоту та сечовини. Собакам також потрібен аргінін, але вони додатково використовують орнітин.

9. У котячому кормі значно менше цинку, вітаміну Е, натрію та калію. Нестача натрію у собак викликає порушення серця, нирок, травного тракту, а калію – проблеми з артеріальним тиском, серцем, м'язами, кишківником.

10. У складі котячої їжі багато йоду та фосфору. У собаки у ріазі надлишку йоду можуть бути проблеми із щитоподібною залозою, нирками, серцем, дихальною системою, шкірою, а фосфору – сечокам'яна хвороба, порушення кишечника, печінки, ламкість кісток.

Тому кішок потрібно годувати виключно котячим кормом, а собак – собачим.

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