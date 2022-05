Чи можна замінити сухий корм для котів Purina One на Клуб 4 Лапи Новини компаній

У воєнний час практично всі власники кішок зіткнулися з проблемою покупки корму. Багато зарубіжних брендів через складнощі доставки з'являються у продажу з перебоями. Деякі корми, як і раніше, доступні, але українці принципово відмовляються їх купувати, щоб не підтримувати спонсорів війни.

Зокрема, останнім часом багато громадян України бойкотують корм Пурина Ван для котів, оскільки його виробник, компанія Nestlé, залишилася на російському ринку та продовжує наповнювати бюджет країни-агресора. Чи можна замінити Purina One українськими аналогами? Для відповіді на це питання порівняємо два популярних сухих корми.

Корм для котів Purina One Indoor: склад і характеристика корму

Раціон Пурина Ван Індор розроблений для дорослих кішок, які постійно живуть у приміщенні. Основні проблеми, типові для цієї категорії вихованців:

малорухливий спосіб життя призводить до набору зайвої ваги;

через звичку ретельно вилизуватися до травного тракту потрапляє велика кількість шерсті, яка збивається в грудки;

схильність до порушень травлення, дисбактеріозу.

Корм для котів Purina One з indoor формулою відноситься до спеціалізованої лінійки і розроблений спеціально для профілактики цих проблем. Він містить 34% білків, 13% жирів, 6% клітковини, 2% Омега-6, калорійність 100 г корму 347 ккал. До його складу входять:

індичка (17%, не вказано, в якому саме вигляді) та дегідрований протеїн птиці;

пшениця (цільне зерно, 17%), кукурудза, соєве борошно, кукурудзяна та пшенична клейковина;

тваринний жир (не вказане походження);

висушена бурякова м'якоть;

дріжджі та формула Bifensis (корінь цикорію – джерело пребіотиків + культури лактобактерій – пробіотиків для підтримки місцевого імунітету кишечника);

вітаміни, мінерали, таурин;

смакоароматична добавка, антиоксиданти Е310, Е320, Е321.

Клуб 4 Лапи для котів Indoor 4 in 1: склад і характеристика корму

C4P Premium Indoor 4 in 1 (корм Клуб 4 Лапи 4 в 1 для домашніх кішок) виробляється українською компанією «Кормотех», яка вже не перший рік експортує продукцію в Європу, Америку. Клуб 4 Лапи відповідає міжнародним стандартам якості. Як і Purina One Indoor, він відноситься до спеціалізованої лінійки сухих раціонів і призначений для кішок, що живуть в приміщенні. Містить 32% білків, 15% жирів і 4.5% клітковини, 3.27% Омега-6, 0.36% Омега-3, калорійність 381 ккал/100 г. У корму Клуб 4 Лапи для котів склад має спільні риси з Purina One (обидва раціони містять м'ясо птиці, зернові, бурякову клітковину, пребіотики), але є й ряд відмінностей. До складу Клуб 4 Лапи Індор входять:

дегідрована курятина (23%);

рис, кукурудза, кукурудзяна клейковина;

жир з птиці, консервований токоферолами, масло лосося;

лляне насіння, клітковина бурякова (розчинна) та целюлоза (нерозчинна);

дріжджі, пребіотик БіоМос;

формула INTEGRAMIX (томат, банан, глід, імбир) для комплексного зміцнення здоров'я. Це унікальний набір інгредієнтів, який більше не використовує жоден виробник кормів;

вітаміни, мінерали, таурин, DL-метіонін;

натуральний антиоксидант – суміш токоферолів природного походження.

Відгуки про корм для кішок Purina One Indoor

У довоєнний час багатьох українців цей корм приваблював доступною ціною, останнім часом покупці відзначають, що вона сильно злетіла. За відгуками, кішкам корм подобається, хоча багато господарів сходяться на думці, що склад у раціону класу преміум міг би бути кращим.

Відгук про корм для кішок Purina One Indoor:

«У корму приємний аромат, гранули невеликі. З недоліків треба виділити якість сировини та склад. Також після цього корму запах від туалету кішки неприємніше звичайного. Що стосується реакції кішки, то вона носом не крутить, з'їла не гірше звичайного».

Відгуки про корм для кішок Club 4 Paws Indoor 4 in 1

За відгуками господарів, які регулярно купують корм для кішок Клуб 4 Лапи, саме Індор вихованцям подобається більше за інші раціони. Покупці, які перейшли на цей корм недавно, приємно здивовані його якістю, складом, відзначають позитивний вплив на здоров'я, самопочуття.

Відгук про корм Клуб 4 Лапи для котів 4 в 1:

«Тут хороший комплекс вітамінів, які в сукупності відмінно працюють, необхідні не тільки для підтримки красивого зовнішнього вигляду Мусі, але також підтримують імунітет і роботу шлунково-кишкового тракту. Всі інгредієнти гідної якості. Я б можливо ніколи не купила його, але моя сусідка тітонька Люба їм давно годує своїх двох котів. Дуже вдячна їй за рекомендацію».

Корм для котів Purina One та Клуб 4 Лапи: переваги та недоліки

Обидва корми за співвідношенням білків і жирів добре збалансовані для профілактики набору ваги, а за мінеральним складом – для підтримки сечовидільної системи. Підвищений вміст клітковини сприяє виведенню волосяних грудок, а пребіотики – здоровому травленню.

При цьому кожен корм має свої плюси і мінуси.

Висновок про корми Purina One та Клуб 4 Лапи для котів

Якщо потрібен якісний і не дуже дорогий корм для кішок, які не виходять на вулицю, Клуб 4 Лапи Indoor 4 in 1 буде більш ніж гідною заміною для Purina One Indoor. Раціон розроблений спеціально для профілактики 4 поширених проблем домашніх кішок, багатий на білки тваринного походження, містить цінні рослинні інгредієнти, жирні кислоти й амінокислоти. Корм можна купити в офлайн і інтернет-магазинах, а ціна його, незважаючи на війну, залишається доступною. І ще одні момент, над яким варто задуматися. Покупці Purina One від Nestlé опосередковано підтримують фінансування війни, а покупці Клуб 4 Лапи – українську економіку.