Чи можуть собаки відчути вагітність своїх хазяйок

Собак часто наймають для виконання, здавалося б, неможливих завдань, тому що їхні носи дуже потужні. В аеропортах вони відчувають запах наркотиків і вибухівки в багажі. На місці злочину вони можуть винюхати людські останки. Отже, чи можуть собаки визначити, коли ви вагітні?

Якщо коротко: собаки, ймовірно, відчувають запах гормонів вагітності. Немає остаточних досліджень, але ідея не така вже й надумана, враховуючи їхні собачі нюхові таланти.

PureWow поспілкувався з кількома експертами на цю тему. Хоча не варто покладатися на вашого песика, щоб переконатися, що дитина вже в дорозі, і не завадить зробити тест на вагітність, якщо ваш собака раптом почне поводитися як старша сестра.

Як собаки відчувають запахи

Собачий ніс справді дивовижний. Докторка Лінн Бужардт каже, що собаки мають понад 100 мільйонів рецепторів у носовій порожнині. Інше дослідження наводить цифру до 220 мільйонів. Нюхова доля в мозку собаки, де обробляється запах, приблизно в 40 разів більша за людську. Це означає, що коли ви відчуваєте запах свіжоспеченого хліба, ваш собака відчуває його в 1000–10000 разів краще, ніж ви.

Ваш собака може визначити стать, здоров’я і поведінку іншого собаки за одним вдихом (саме тому собаки вітають одне одного носом до сідниць). Їхня пам’ять запахів допомагає їм ідентифікувати собак, людей і місця, навіть якщо вони не були поруч з кимось дуже довго.

Чи можуть собаки відчути запах гормонів вагітності

Гормони схожі на маленькі хімічні повідомлення, які інформують організм про те, що відбувається в інших системах. Коли люди вагітніють, їхній організм виробляє хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ). Цей гормон виробляється лише під час вагітності і в надвисоких кількостях. Естроген, прогестерон і людський плацентарний лактоген (hPL) також підвищуються в цей час. Гормональні зміни можуть змінити запах тіла й піхви.

Вже відомо, що собаки виявляють ракові клітини в деяких людських рідинах. Medical News Today повідомляє, що нюхаючи сечу, піт, дихання і шкіру, собаки змогли виявити рак легенів і меланому. Також собаки можуть повідомляти людей з діабетом про гіпоглікемію на основі запаху.

Енні-Мей Леві, професійна кінологиня, каже, що враховуючи всі ці дані, які ми маємо, не надто надумано уявити, що собаки можуть виявити гормональні зміни, пов’язані з вагітністю.

Одне важливе зауваження: собаки не усвідомлюють значення запахів, які вони навчені розпізнавати. Наприклад, National Geographic повідомляє, що собак, які нюхають наркотики, навчають цільовим запахам певних речовин. Вони стають експертами в ідентифікації цих запахів, асоціюючи нюхання наркотиків із добре виконаною роботою. Отже, якщо собака відчуває гормональні зміни під час вагітності, можливо, він просто реагує на зміни, а не на те, що народжується дитина.

Чи знають собаки, що ви вагітні

Собаки можуть не знати значення гормональних змін, які вони відчувають, але вони дуже добре можуть помітити зміну вашого запаху. Філ Тедескі, експерт зі зв’язків між людьми та тваринами, нагадує нам, що собаки сприймають світ через ніс.

Люди відчувають запах, а собаки звикають до нього, а потім усвідомлюють зміни. Більшість собак завдяки їхньому чутливому нюху та глибокому спостереженню за нашими моделями поведінки, ймовірно, вже знають або принаймні визнають, що ви вагітні.

Тедескі каже, що деякі собаки відомі як супернюхачі. Вони можуть відчути присутність чогось під водою, глибоко закопаного в снігу, і відчувають відмінності між однояйцевими близнюками. Тедескі не сумнівається, що собаки можуть відчути вагітність.

Окрім нюху, собаки помічають зміни в розпорядку дня. Ймовірно, в родині, де очікується нова дитина, відбувається багато інших помітних змін, як-от новий розпорядок діяльності, особиста увага й час, перегрупування домашнього середовища, а також нові звуки, відчуття та емоції, що виникають у сім’ї, додає Тедескі.

Чи зміниться поведінка вашої собаки під час вашої вагітності

Леві каже, що зазвичай поведінка собаки не змінюється кардинально, якщо немає суттєвого порушення розпорядку. Наприклад, якщо хтось відчуває сильну ранкову нудоту, що впливає на розклад прогулянок собаки, ви можете помітити зміни в його поведінці.

Незважаючи на це, Тедескі радить стежити за будь-якими змінами в поведінці чи за підвищеним стресом. Собаки, як і люди, мають унікальний індивідуальний характер, тому не будуть однаково реагувати майже на будь-яку ситуацію. Якщо ваш собака відчує, що його сім’я відходить від старої рутини, він може відчути горе або якийсь неминучий смуток, пов’язаний зі змінами.

Як підготувати собаку до появи дитини

Тедескі підкреслив той факт, що собаки є істотами, які розуміють і можуть оцінити та розпізнати зміни у своїй родині та структурах зграї. Що важливо, вони мають складні уявлення та емоції щодо цих змін. Під час вагітності Тедескі рекомендує знайти способи підтримувати розпорядок дня, важливий для вашого собаки. Це може включати намагання зберегти простори, дії та часові рамки, до яких звик ваш собака, якомога звичайнішими.

До народження дитини спробуйте будь-яку або всі ці поради

Вносьте зміни повільно. Ріаннон Келер, ветеринарний експерт, рекомендує повільно змінювати свій дім та оточення вашого собаки протягом місяців до народження дитини. Це дає вашому собаці час адаптуватися до змін у його просторі. Це також стосується рутини.

Ріаннон Келер, ветеринарний експерт, рекомендує повільно змінювати свій дім та оточення вашого собаки протягом місяців до народження дитини. Це дає вашому собаці час адаптуватися до змін у його просторі. Це також стосується рутини. Спробуйте побудувати бар’єри , як дитячі ворота, перш ніж принесете дитину додому. Це буде корисно, щоб відокремити вашого собаку від дитини, поки та спить. Це також дозволяє вам відокремити собаку від дитини, якщо вам важко контролювати взаємодію.

як дитячі ворота, перш ніж принесете дитину додому. Це буде корисно, щоб відокремити вашого собаку від дитини, поки та спить. Це також дозволяє вам відокремити собаку від дитини, якщо вам важко контролювати взаємодію. Завчасно встановлюйте нові правила. Окрім встановлення воріт, доцільно навчити собаку будь-яких нових правил на початку вагітності. Визначтеся, де тепер спатиме собака і чи дозволять йому сидіти на дивані. Зробіть ці зміни заздалегідь – не чекайте на день, коли дитина буде вдома.

Окрім встановлення воріт, доцільно навчити собаку будь-яких нових правил на початку вагітності. Визначтеся, де тепер спатиме собака і чи дозволять йому сидіти на дивані. Зробіть ці зміни заздалегідь – не чекайте на день, коли дитина буде вдома. Нехай ваш собака перевірить нове дитяче спорядження. Коли дитячі речі принесуть додому, нехай ваш собака все перевірить. Використовуйте позитивне підкріплення, щоб він асоціював ці нові види й запахи з відчуттям безпеки та любов'ю.

Коли дитячі речі принесуть додому, нехай ваш собака все перевірить. Використовуйте позитивне підкріплення, щоб він асоціював ці нові види й запахи з відчуттям безпеки та любов'ю. Відтворюйте дитячі звуки для вашого собаки. Леві каже, що поступове зниження чутливості вашого собаки до звуку дитячого плачу або лепетання за допомогою попередньо записаних треків на YouTube може надзвичайно допомогти. Почніть тихо й повільно, збільшуйте гучність, коли собака звикне. Келер каже, що відтворення цих звуків, коли ваш собака займається чимось веселим, наприклад. їсть, може допомогти йому краще адаптуватися до нового шуму.

Леві каже, що поступове зниження чутливості вашого собаки до звуку дитячого плачу або лепетання за допомогою попередньо записаних треків на YouTube може надзвичайно допомогти. Почніть тихо й повільно, збільшуйте гучність, коли собака звикне. Келер каже, що відтворення цих звуків, коли ваш собака займається чимось веселим, наприклад. їсть, може допомогти йому краще адаптуватися до нового шуму. Оновіть навчання слухняності. Важливо, щоб собака надійно виконував основи. Якщо потрібно, подумайте про те, щоб записати його на навчання щодо слухняності.

Кілька речей, які варто спробувати після народження дитини

Дайте собаці понюхати ковдру дитини. Перш ніж принести малюка додому, відправте партнера додому з ковдрою, яка пахне новонародженим. Тедескі каже, що це поступово запрошує до знайомства і може дати зрозуміти вашому собаці, що нова людина незабаром житиме разом з вами.

Перш ніж принести малюка додому, відправте партнера додому з ковдрою, яка пахне новонародженим. Тедескі каже, що це поступово запрошує до знайомства і може дати зрозуміти вашому собаці, що нова людина незабаром житиме разом з вами. Нехай ваш собака бере участь у безпечних взаємодіях. Дозвіл собаці приєднатися до вас у комфортних і надійних взаємодіях закладає гарну основу для довгих безпечних стосунків. Кожного разу, коли ви помічаєте, що ваш собака чи ваша дитина добре ставляться одне до одного, хваліть їх.

Дозвіл собаці приєднатися до вас у комфортних і надійних взаємодіях закладає гарну основу для довгих безпечних стосунків. Кожного разу, коли ви помічаєте, що ваш собака чи ваша дитина добре ставляться одне до одного, хваліть їх. Ніколи не залишайте дитину й собаку разом без нагляду. Навіть за найнадійнішим і найприязнішим собакою треба завжди ретельно стежити, коли вдома є немовлята і маленькі діти, попереджає Тедескі. І діти, і собаки непередбачувані. Раптовий рух тут, гучний шум там – і один може накинутися на іншого.

Навіть за найнадійнішим і найприязнішим собакою треба завжди ретельно стежити, коли вдома є немовлята і маленькі діти, попереджає Тедескі. І діти, і собаки непередбачувані. Раптовий рух тут, гучний шум там – і один може накинутися на іншого. Зберігайте іграшки для собак і дітей окремо. Немовлят і собак (і, чесно кажучи, батьків) може заплутати, які іграшки кому належать. Щоб уникнути територіальних істерик або ревнивих укусів, тримайте іграшки окремо.

Немовлят і собак (і, чесно кажучи, батьків) може заплутати, які іграшки кому належать. Щоб уникнути територіальних істерик або ревнивих укусів, тримайте іграшки окремо. За необхідності проконсультуйтеся з ветеринаром. Іноді ці зміни дуже важко даються собакам. Якщо поведінка собаки викликає у вас почуття небезпеки або змушує повірити, що він наражає себе на небезпеку, запишіться на прийом до свого ветеринара. Будьте чесними щодо своїх проблем і попросіть фахівця про пораду.

Навчання дітей безпечному поводженню з домашніми тваринами є вкрай важливим як для безпеки дітей, так і для безпеки й добробуту тварин. Зрештою, для багатьох із нас наші собаки – наші перші діти. Ми хочемо, щоб брати й сестри ладнали.

Підсумовуючи, зауважимо, що, собаки, ймовірно, знають, що щось відбувається, коли ви завагітніли. Ми не знаємо, пов’язано це з їхнім розвиненим нюхом, гострою спостережливістю чи чимось іншим. Але точно знаємо, що фотографії немовлят і цуценят, які обіймаються, завжди всім подобаються.

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